Eventi a Bologna: cosa fare lunedì 24 giugno 2024

Bologna, 24 giugno 2024 - Per l’ultimo lunedì di giugno, l’agenda si infittisce di appuntamenti. Ecco cosa c’è in programma oggi sotto le Due Torri. Alle 18, alla Feltrinelli, Paride Vitale presenta il suo libro D’amore e d’Abruzzo, con Chiara Maci. Alle 18.30, Wim Wenders è al Mast per incontrare il pubblico con un talk. A seguire, alle 19.45, si guarda Il sale della terra.

Alle 19, al Convento di Santa Margherita, Luca Sommi presenta il suo libro La più bella. Perché difendere la Costituzione, in dialogo con Stefano Bonaga. Alle 21, appuntamento al DumBO per vedere il match Croazia - Italia, con maxi schermo e street food.

Sempre alle 21, Teatri di Vita apre le porte per la proiezione di Seven winters in Tehran di Steffi Niederzoll, introdotta da Sanam Naderi. Ancora alle 21, il Cortile dell’Archiginnasio ospita il concerto de Il pianista invisibile.

Alle 21.45, il Cinema Ritrovato in piazza Maggiore propone la visione di Chemi Bebia di Kote Mikaberidze. In caso di pioggia, l’evento sarà spostato al Modernissimo.