Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend dell'1, 2 e 3 settembre 2023

Bologna, 1 settembre 2023 - Dall'elettronica dei Daft Punk ai balli "alla Filuzzi", passando per i ritmi incendiari: ce n'è per ogni età. Ecco gli eventi da non perdere questo fine settimana a Bologna.

Venerdì 1 settembre

Rumba de Bodas

La band 'Made in Bolo' che vi farà scatenare e ballare senza sosta. Live al Dumbo, via Casarini 19, alle 21. Ingresso gratuito.

Alex Ascione

Alex Ascione, musicista polistrumentista che suona il basso elettrico, il basso synth e il sassofono, vi farà viaggiare attraverso ritmi funk dal sapore jazz, panorami presi dalla musica world, elementi derivanti dai mondi dell’hip hop e del Lo Fi. Un concerto che vi farà scoprire un artista capace di fondere diversi generi musicali in uno stile personale e innovativo. Ascione si esibirà alle Serre dei Giardini Margherita alle 21, ingresso gratuito.

Daft Punk Celebration Night

1994, Parigi. Due ragazzi provenienti dalla scena indiepop parigina si uniscono e danno il via al progetto elettronico Daft Punk, destinato a divenire di culto e ispirazione per le generazioni a venire. Al parco della Montagnola, via Irnerio 2, si ripercorreranno tutte le tappe della discografia dei Daft inframezzate dai pezzi degli artisti che li hanno ispirati, quelli per cui sono stati ispirazione. Una vera e propria Celebration Night in onore di uno dei progetti più seminali di sempre, capace di creare un universo sonoro oltre il tempo e oltre i generi. L'evento inizia alle 21 ed è gratis.

Link back in town

Il club bolognese torna in città, questa volta alla Temporanea del Dumbo, via Casarini 19, per far ballare fino alle 3 di notte. Ingresso gratuito, l'evento inizia alle 22.

Sabato 2 settembre

I peccati di Rossini

Una libera passeggiata tra i portici della Certosa accompagnati dalla musica di Gioachino Rossini. Basterà armarsi di smartphone e cuffie. Ritrovo all'ingresso del cimitero alle 16.30, ingresso a 6 euro.

Colombre

Al Sun Donato (Giardino Parker Lennon) arriva Colombre, al secolo Giovanni Imparato. Come il mostro marino del racconto di Buzzati, da cui prende il nome, affiora dall’acqua pubblicando nel 2017 l’album “Pulviscolo” (Bravo Dischi). Il disco, preceduto dal singolo “Blatte”, arricchito dal prezioso featuring del cantautore Iosonouncane, ha ottenuto attenzione e consensi da pubblico e critica, ed è stato candidato nella cinquina del Premio Tenco come miglior opera prima. In apertura, Elisabetta Galetti, in arte Lyl. Ingresso libero e gratuito, dalle 21.

Fawda e Defe dj set

Ensemble italo-marocchino nato a Bologna da un’idea di Fabrizio Puglisi, Danilo Mineo, Reda Zine e Brothermartino, i Fawda coniugano la tradizione della musica Gnawa degli antichi schiavi del Maghreb al jazz contemporaneo velato di elettronica. Ritmi ipnotici generati da strumenti tradizionali. In apertura dj Defe, co fondatore di Atlantico Festival. Lo spettacolo inizia alle 19, presso le Serre dei Giardini Margherita, ingresso libero.

Cut

La storica band emiliana tra garage e post punk. In apertura i Flyin’zebras. I Cut saranno ospiti a Frida nel Parco, alle 21, ingresso gratuito.

Bar Casetta

Il Bar Casetta (via Serlio 25), oltre a offrire ristoro, fa ballare con dj locali. Questo sabato è il turno di Dj Madre, resident del Cassero. Le sue principali influenze musicali sono FKA Twigs, Arca, Kylie Minogue e il pop italiano anni Ottanta. Inizio serata alle 19, ingresso gratuito.

Domenica 3 settembre

Balli al Baladur

L'Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina propone un ciclo di 5 incontri dedicati al ballo "alla Filuzzi", nella storica pista da ballo del parco di Villa Smeraldi. A cura dell'esperto di danze filuzziane Carlo Pelagalli. A seguire la pista da ballo sarà aperta a tutti gli appassionati danzatori. Appuntamento alle 16 in via Sammarina 35, al costo di 10 euro. Prenotazione obbligatoria contattando il numero 3316779664.