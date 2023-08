Eventi Bologna, cosa fare nel weekend del 12 e 13 agosto 2023

Bologna, 12 agosto 2023 - Per i temerari che restano a Bologna, per chi lavora e per chi non può permettersi le ferie fuori porta. La città è ricca di risorse per chiunque. Ecco gli eventi anti noia di questo weekend.

Sabato 12 agosto

Bay Fest

Tre giorni di punk rock con Pennywise, UK Subs, The Toy Dolls, Pulley e molti altri. Un evento firmato Beky Bay, in via Alfonso Pinzon, in programma alle 18. Evento sold out.

New York Ska Jazz Ensemble

i New York Ska-Jazz Ensemble sono nati a New York nel 1994, come side project dei The Toasters, dai quali ereditano il frontman e sassofonista Fred "Rocksteady" Reiter. Da quel momento, grazie alla loro energia e creatività, hanno portato la loro musica on the road in Europa, Canada, Stati Uniti e Sud America, presentandosi oggi come uno dei più noti gruppi ska jazz contemporanei. Multiculturali, di ampie vedute, con una musica che spazia dallo ska al reggae, dalla dance hall al rocksteady, New York Ska-Jazz Ensemble da anni si dedicano all'esplorazione di suoni e musiche dalle estrazioni più disparate. Saranno in Piazza Lucio Dalla, gratuitamente, alle 21.

Villa Paradise

Si ripete la festa nel quartiere Santo Stefano, in via Piccinini 9, con live e dj set. A condire piscina, prato, gazebo e spazi per rilassarsi, un chiringuito per i drink, cibo veloce a pranzo e un barbecue con cucina brasiliana la sera. Ingresso a 10 euro più tessera Arci, con consumazione compresa.

Cuor Leggero

Ritorna anche quest’anno l’appuntamento nel cuore dell’estate con la risata: cinque giornate con la stand-up comedy nell’ambito di “Bologna Estate 2023”, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Territorio Turistico Bologna Modena, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e il contributo della Fondazione del Monte, dall’11 al 15 agosto, con un gran finale con le Cucine Popolari e il Pranzo di Ferragosto e con la seconda edizione del concorso “La Cicala d’Oro” per comici emergenti. Una rassegna del Teatri di Vita, via Emilia Ponente 485, abbonamenti a partire da 30 euro.

Salotto del Jazz

Appuntamento in via Mascarella alta con il Rogerio Tavares Brasilian Trio, ospiti al Salotto del Jazz 2023. Il concerto inizia alle 21.15.

8 e mezzo

Il capolavoro di Federico Fellini con Marcello Mastroianni nel ruolo di Guido Anselmi. A metà strada tra la vita del regista romagnolo, la dimensione del mondo onirico e il ritratto di "un tipo". "Il mio proposito era di parlare della vita di un regista che si trova in pasticci di carattere spirituale, in una specie di confusione", dichiarò Fellini. Sabato 12 agosto verrà proiettato in Piazza Maggiore alle 21.30, gratuitamente.

Domenica 13 agosto

Anna Magnani, l'irripetibile In occasione della retrospettiva che Il Cinema Ritrovato dedica al talento senza tempo della grande attrice italiana, la Cineteca di Bologna celebra il mito di Anna Magnani con una mostra di manifesti realizzati da alcuni dei più importanti pittori del cinema: da Anselmo Ballester a Ercole Brini, da Enrico De Seta a Carlantonio Longi a Rinaldo Geleng. La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca. Ingresso libero.