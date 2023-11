Eventi Bologna: 10 consigli su cosa fare nel weekend del 17, 18 e 19 novembre 2023

Bologna 17 novembre 2023 – I più scaramantici resteranno a casa, tutti gli altri non si perderanno gli eventi della notte bolognese neanche di venerdì 17. Ecco quindi il programma del fine settimana, tra musica dal vivo, cantautorato italiano, jazz, rap, techno. E a teatro lo spettacolo di Silvio Orlando.

Venerdì 17 novembre

Motta

Motta torna in scena. Prima l'uscita del suo nuovo album, poi il tour nei club con uno spettacolo che mostrerà una nuova chiave live dell’artista toscano. Un ritorno sui palchi di tutta Italia, su quei palchi dove la musica di Motta prende forma esprimendosi al suo massimo, per un’esperienza e una dimensione tutta da scoprire. A Bologna sarà all'Estragon Club, via Stalingrado 83, alle 21. Biglietti a 29 euro.

Future Film Festival

Oltre a una rassegna di titoli provenienti dallo Sweded Film Festival of Palm Beach, lo spazio di DumBO verrà attrezzato con monitor e strumentazioni per accogliere numerosi workshop e proiezioni legati al tema del cinema del futuro. Non mancherà ovviamente lo spazio per l’intelligenza artificiale, a partire dal manifesto del festival realizzato da Josè A. Hernandez, alias Mr Jose, crata con Midjourney e manipolata in postproduzione. Qui il programma completo.

Studio Murena

Lo Studio Murena nasce a Milano nel 2018. Capostipiti italiani di un nuovo sound che attinge dal jazz e dall’elettronica e che trova nel rap il linguaggio che contraddistingue la sua tagliente narrazione. Il sestetto sarà ospite al Locomotiv Club, via Serlio 25, alle 21. Ingresso a 17.50 euro, più tessera aics.

Silvio Orlando: La vita davanti a sé

L'attore napoletano interpreta lo spettacolo vincitore del Premio "Le Maschere del Teatro Italiano 2022" come Miglior monologo. "La vita davanti a sé", tratto dal romanzo “La vie devant soi” di Romain Gary Emile Ajar. La rappresentazione teatrale racconta di vite sgangherate, che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia. Silvio Orlando condurrà il pubblico dentro le pagine del libro con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino cresciuto nel suo dramma. Una rassegna del Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234, in programma alle 21. Biglietto intero a 31 euro.

Sabato 18 novembre

Willie Peyote

"Dieci anni fa usciva "non è il mio genere, il genere umano" e senza dubbio da allora sono cambiate tante cose ma in fondo quel titolo, quella frase, mi e ci rappresentano ancora benissimo". Così il cantautore di Torino, Guglielmo Bruno, racconta il suo tour. Questo sabato sarà all'Estragon Club, via Stalingrado 83, alle 21. Evento sold out.

Ellen Allien

Buffalo, pantaloni da ciclista e top. Ellen Allien non sembra cambiata dai primi party berlinesi in cui suonava negli anni 90. La dj torna a Bologna, al Link di via Fantoni 21, per far saltare e ballare a ritmo di techno. Ingresso a 25 euro più tessera aics.

Dub Fx

Dub Fx, al secolo Benjamin Standford, è uno dei più talentuosi beatboxer al mondo. Dal vivo, emana un’energia rara, una “positive attitude” incontenibile e contagiosa. Un mix di drum’n’bass cosmica, caroselli hip hop vecchia maniera e mantra dub. Sabato 18 novembre sarà al Tpo, via Casarini 17, alle 21. Ingresso a 18,50 euro con diritti di prevendita.

Leatherette

Dopo l’incendiario album di debutto “Fiesta”, pubblicato nel 2022, i Leatherette sono pronti a spiccare il volo verso una direzione tutta loro e a tornare in pista con un disco ancor più provocatorio e sofisticato del precedente, “Small Talk”, in uscita il 3 novembre per Bronson Recordings. L’album vanta alcune delle canzoni pop più sfacciate della band, sebbene si tratti di un pop abilmente contorto, acutamente perverso e pronto ad esplodere quando meno te lo aspetti. A Bologna faranno tappa al Covo Club, viale Zagabria 1, ingresso a 10 euro con tessera Hovoc.

Festa degli alberi

In occasione della Festa degli Alberi, che in Italia si celebra il 21 novembre, la Fondazione Villa Ghigi ha organizzato un ricco programma di iniziative, distribuite nell’arco di un paio di settimane, che coinvolgono alcuni luoghi di Bologna dove si concentrano molte delle sue attività, a partire dal Parco Villa Ghigi, Parco di Villa Aldini, Parco Grosso e Parco di Villa Scandellara. Tutti gli eventi ruotano intorno al tema dell’albero, per riflettere insieme sul suo valore culturale, ecologico e ambientale. Qui il programma completo.

Domenica 19 novembre

Foto Industria 2023

Ora alla sua sesta edizione, torna Foto Industria, la Biennale di Fotografia dell’Industria e del Lavoro, curata da Francesco Zanot. Quest'anno è dedicata all’industria del gioco, "Game", ed è declinata in dodici mostre, di cui undici personali e una collettiva, allestite in 10 sedi del centro storico di Bologna e al Mast. Per partecipare è necessario registrarsi online, l'ingresso è gratuito.