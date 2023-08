Eventi Bologna, i consigli su cosa fare nel weekend del 18, 19 e 20 agosto 2023

Bologna, 18 agosto 2023 - Passeggiate immersi nel verde, ma anche musica dal vivo e una festival che sa di Spagna. Ecco gli appuntamenti in questo torrido weekend di agosto a Bologna.

Venerdì 18 agosto

I sapori di montagna del Corno alle scale

Presso l'Agriturismo Ca' Gabrielli, immerso nel Parco Regionale del Corno alle Scale, una cena per assaporare i prodotti tipici dell'azienda e della zona con ricette montanare a base di polenta, tartufo e ciambellone. Il tutto accompagnato da ottimo vino della casa. Punto di ritrovo a Piazza Re Enzo alle 17, quota di partecipazione al costo di 50 euro.

Cuore di Spagna

La Spagna raccontata attraverso danza, musica e spettacoli. Al Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485) torna la 18esima edizione del festival geopolitico "Cuore di...", quest'anno dedicato alla Spagna. “Cuore di Spagna” si aprirà con un’anteprima speciale dal 16 al 20 agosto, ossia 5 film di Pedro Almódovar appena restaurati in occasione del 40° anniversario del primo film del regista, in prima regionale: 'L’indiscreto fascino del peccato', 'Che ho fatto io per meritare questo?', 'La legge del desiderio', 'Donne sull’orlo di una crisi di nervi' e 'Tacchi a spillo'. Ingressi vari, con biglietti da 6 a 35 euro.

Il sol dell'avvenire

All'Arena Puccini (via Sebastiano Serlio 25), il film di Nanni Moretti con Margherita Buy e Silvio Orlando. "Giovanni dirige, tra mille incertezze, un film sulla vita di un intellettuale comunista nel fatidico 1956, l'anno dell'invasione sovietica dell'Ungheria. Nel frattempo il suo matrimonio va in crisi". Lo spettacolo inizia alle 21.30, biglietti a 3.50 online.

Vincent Peters "Timeless Time"

Sono esposti a Bologna a Palazzo Albergati (via Saragozza 28), gli scatti del grande fotografo di fama internazionale che ha reso immortali celebrities, brand e campagne pubblicitarie in tutto il mondo.“Timeless Time” è il titolo del viaggio tra gli scatti iconici e senza tempo del fotografo Vincent Peters che presenta una selezione di lavori in bianco e nero in cui la luce è protagonista nel definire le emozioni e raccontare le storie dei soggetti ritratti e della loro intima capacità di riflettere la bellezza. Christian Bale, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Laetitia Casta, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow sono solo alcuni dei personaggi famosi i cui ritratti sono esposti a Palazzo Albergati. L'esposizione è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20, ingresso in promozione di venerdì a 6 euro invece di 10.

Sabato 19 agosto

Bandakadabra

Nata a Torino, la Bandakadabra vanta una frenetica attività live che l'ha portata a esibirsi in tutta Europa e a guadagnarsi una crescente attenzione da parte degli appassionati. Dal Paleo Festival a Suoni delle Dolomiti, passando per Jazz sous les pommiers, il Premio Tenco, il Festival della Mente e Musicultura, in pochi anni la Banda ha collezionato più di quattrocento repliche, tra rassegne teatrali e musicali, festival di strada ed eventi privati, affermandosi come una realtà unica nel suo genere. Di rilievo anche il livello degli artisti con cui il gruppo ha diviso il palco: Vinicio Capossela, Goran Bregovic e più recentemente Malika Ayane, Willie Peyote e Samuel (cantautore e voce dei Subsonica). Con quest'ultimo la Banda, oltre ad aver collaborato alla realizzazione dell'album dal vivo, Live con Orchestra, arrangiando e eseguendo tutte le parti di fiati, ha partecipato in qualità di ospite in due brani del disco Brigata Bianca. Questo sabato si esibiranno in Piazza Lucio Dalla, alle 21. Evento gratuito.

Festival "Klezmer e Dintorni"

Sabato 19 agosto è in programma in via della Beverara 123 uno dei quattro appuntamenti per la 16esima edizione del Festival “Klezmer & Dintorni”. La musica klezmer non è solo musica ebraica; il mestiere di musicista era uno tra i pochi consentiti agli ebrei, ai rom, e in genere agli individui socialmente marginali. Questa caratteristica era comune anche in Europa occidentale prima che la musica scritta prendesse il sopravvento, ovvero fino alla metà del '500. I "menestrelli" del medioevo in Italia e in Francia furono identici ai musici rumeni, ucraini, boemi che battevano le province europee orientali fino alla seconda guerra mondiale. Se i menestrelli italiani suonavano vielle e pifferi medievali, i rom e gli ebrei della bessarabia imbracciarono violini e clarinetti allora di moda. Lo scopo era guadagnarsi la vita facendo ballare e divertire, ridere o piangere gli abitanti dei villaggi come i ricchi commercianti o i nobili. Lo spettacolo inizia alle 21.30, biglietti a 7 euro.

Trekking stellato

Escursione serale partendo da Borgo Tossinano, salendo lungo il sentiero 703, percorrendo il crinale panoramico sulla valle del Rio Mescola fino a giungere la cime del Monte Penzola, sulla Vena del Gesso Romagnola, dove si potrà ammirare il cielo stellato e scoprire le più importanti costellazioni. Ritrovo in via Papa Giovanni XXIII, Borgo Tossignano alle 19, richiesta una quota partecipativa di 15 euro. È possibile usufruire del servizio di trasporto andata e ritorna da Piazza Re Enzo: 10 euro a persona, partenza ore 17.45 e partenza per ritorno ore 22.30.

Domenica 20 agosto

Festa di Boishaki Mela

Domenica 20 agosto, dalle 16 in Piazza Lucio Dalla, è in programma la Festa di Boishakhi Mela, il Capodanno bengalese. Un appuntamento per festeggiare il Bangladesh e la sua splendida cultura con canti, balli, abiti tradizionali, angolo tatuaggi e cibo bengalese. Una grande occasione di incontro, scambio e conoscenza. Ingresso gratuito.

Viagra Boys

Post punk e sax visionario: la band svedese fa tappa in Italia per presentare “Cave World”, l’album uscito a luglio 2022 ispirato a un video cospirazionista sulla teoria dell’evoluzione. Una serata firmata Beky Bay, in via Alfonso Pinzon, alle 20. Ingresso a 36,92 euro.

Jeanne du Barry, La favorita del re

Grazie al suo fascino ed intelligenza, Jeanne riesce ad assicurare la propria ascesa sociale, diventando una favorita di Luigi XV di Francia, che la invita a trasferirsi a Versailles. Una rassegna dell'Arena Puccini, in programma alle 21.30, biglietti a 3.50 euro online.