Eventi Bologna, cosa fare nel weekend del 25, 26 e 27 agosto 2023

Bologna, 25 agosto 2023 - Bologna inizia a rianimarsi con musica dal vivo, festival della birra, laboratori per bambini e visite guidate alla scoperta dei segreti sotto le due Torri.

Ecco 10 appuntamenti da non perdere questo weekend.

Venerdì 25 agosto

Radio Reggae

Torna a Bologna il duo elettroacustico di Barcellona composto da Oski Jah (chitarrista, cantante e leader della band mestiza Zulu 9.30, una delle più importanti realtà reggae della scena spagnola) e Topata (Batteria, Campionatori e sequenze elettroniche, anche lui proveniente dagli Zulu 9.30). Le loro influenze vanno dal reggae, alla cumbia, allo ska e il loro repertorio, oltre a brani propri, è arricchito da versioni di Bob Marley, Manu Chao, UB40, Amy Winehouse, Bruno Mars e altri, rivisitate con nuove sonorità e tanto “love”. Si esibiranno in Piazza Lucio Dalla, gratuitamente, alle 21.

So Beast

I So Beast sono Katarina Poklepovic e Michele Quadri, entrambi produttori, beat maker, musicisti e compositori di provenienze miste, di base nella campagna bolognese. La loro ricerca mira a rompere i confini dell’arte, dei generi e della lingua. I So Beast sperimentano, mescolano, uniscono e dialogano senza mai imporsi limiti. Venerdì 25 agosto saranno ai Giardini Parker Lennon. alle 21.30. Ingresso libero e gratuito.

Ponteluppolo

Al Pontelungo Summer Fest (Giardini Pontelungo) arriva, fino a domenica 27 agosto, Ponteluppolo. Il festival dedicato alla birra artigianale, mercatini, street food e musica dal vivo. Ingresso libero.

O que arde

Continua la programmazione del cartellone "Cuore di Spagna", al Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485). Venerdì 25 agosto verrà proiettato il film 'O que arde'. Premio speciale della giuria al Festival di Cannes - Un certain regard, a cui si aggiungono altri riconoscimenti (due premi Goya, Mar del Plata...), il terzo film di Laxe, punto di riferimento del cinema d’autore del nuovo cinema spagnolo, segue Ramon, un piromane che dopo aver scontato la sua pena in carcere, torna a casa nelle verdi colline di Lugo, Galizia. Ma nessuno in realtà è lì ad attenderlo. Lo spettacolo inizia alle 22, biglietto unico a 6 euro.

Misteri Oscuri di Bologna

Un percorso dedicato alle storie e alle leggende misteriose della città, per scoprire la nascita di Frankenstein, seguire le tracce di una famosa strega bolognese, delle sue pozioni ed intrugli e lasciarsi incantare dalle storie d’amore struggenti che hanno avuto come sfondo la città petroniana. Un tour gratuito con donazione facoltativa, punto di ritrovo presso la Corte de' Galluzzi 13. Appuntamento alle 20.30.

Sabato 26 agosto

Fantatrash

Internazionale Trash Ribelle e Studio54 presentano: FantaTrash. Dopo una giornata tra liste, sessioni di mercato, Luca Toni, assist non dati e fantamilioni. E dopo le aste, inizia la Festa. Il tutto sarà negli spazi della Baia del Dumbo, via Casarini 19, alle 19. L'ingresso alla serata è gratuito previa registrazione e consentito fino al raggiungimento della capienza, quindi è consigliabile arrivare presto.

Lorenzo Bitw

Lorenzo BITW è uno dei dj e producer, la cui musica si muove su territori prevalentemente Uk Funky, Garage e Grime. Cresciuto artisticamente a Londra e di stanza a Roma, è da anni ospite dei palinsesti di BBC Radio, Rinse.fm, Radar Radio e NTS. In apertura, Jacopo Planet, cantante, polistrumentista e produttore. Saranno ospiti al 'Sun Donato', il festival dei Giardini Parker Lennon, alle 21. Ingresso gratuito.

Visita guidata nella Basilica di San Petronio

Un viaggio attraverso la storia, gli aneddoti e i fatti storici che hanno reso la Basilica uno dei luoghi e monumenti più prestigiosi di Bologna. Situata nel cuore politico e sociale della città, piazza Maggiore, la basilica nasce dalla volontà del Comune di edificare una chiesa dedicata al santo Patrono vissuto nella metà del V secolo. Tour gratuito con prenotazione facoltativo, appuntamento alle 15 presso il Sagrato di San Petronio.

Tratti d'infanzia

Un laboratorio per bambini da 8 a 12 anni, per imparare le tecniche della legatoria giapponese, l’arte del creare a mano libri e quaderni. Partendo da carta, filo e una copertina fatta da noi, costruiremo i nostri taccuini personali. Partecipazione gratuita con prenotazione obblicatorio sul sito della Pinacoteca. Appuntamento alle 17.

Domenica 27 agosto

"I sette segreti"

Una sorta di caccia al tesoro che attraversa il centro storico dalla Piazza Maggiore alle strade dell’antica Università, passando per il Mercato di mezzo. Adatto a grandi e piccini sarà un modo insolito e divertente per conoscere Bologna e le sue bellezze. Tour gratuito con prenotazione facoltativo, appuntamento alle 17.30 presso la Corte de' Galluzzi 13.