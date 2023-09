Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 29, 30 settembre e 1 ottobre 2023

Bologna, 29 settembre 2023 - Sotto le due Torri tornano le rassegne teatrali. Immancabili le serate per tutte le età, con techno, jazz e post punk. Festival per creativi a colorare.

Ecco gli eventi da non perdere a Bologna questo weekend.

Venerdì 29 settembre

CLAVDIO

Clavdio è un progetto solista che nasce nel 2014, con l'album d'esordio “Può capitare a chiunque ciò che può capitare a qualcuno”, a cui segue l'ingresso in Bomba Dischi. La sua scuola è il punk, ma anche il rock progressive che si mescolano con la scuola indie italiana. Questo venerdì si esibirà al Parco della Montagnola (via Irnerio 2) alle 21, ingresso gratuito.

Cello Again

Continua la rassegna di Porta Pratello "Summerground", in via Pietralata 58. Cello Again è una formazione di quattro elementi che, da un lato, frequenta un repertorio forse poco suonato e conosciuto ma importantissimo per la storia e l’evoluzione del jazz: quello di Oscar Pettiford, virtuoso del cello solista, strumento “dalla voce quasi umana”; dall’altro lato, propone una selezione di standard e composizioni originali di contrabbassisti quali Slam Stewart o Paul Chambers. L'evento inizia alle 21 ed è gratuito.

Dal Gospel al Rock

Al Teatro Mazzacorati 1763, via Toscana 19, il coro Bologna So.W.L. Singers presenta un nuovo concerto, dedicato alla musica in tutte le sue sfumature. Dal classico Mozart ai brani Gospel fino ad arrivare a quelli più contemporanei come “Let the sunshine in” e “Gloria”. Lo spettacolo è in programma alle 21 ed è gratuito.

Whp

Tornano al Dumbo, via Casarini 19, il format a base di techno, house e arti visive con dj a sorpresa. Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria, dalle 22.

Franz Campi e Giorgio Comaschi

Uno spassosissimo show incentrato sul cibo dove il cantautore Franz Campi, si affianca al giornalista e attore Giorgio Comaschi in una continua altalena di monologhi e canzoni. Lo spettacolo sarà al Teatro Dehon, via Libia 59, alle 21. Biglietti a partire da 14,50 euro.

Sabato 30 settembre

Zero Gravity

Breakbeat, techno e synth con Ben Metek, XTech, Badbase, TNoze. Un evento firmato Tank Serbatoio Culturale, con ingresso a 15 euro più tessera Aics.

Rebekah Wallis

Al Link di via Fantoni 21, una dj e producer di Birminghan. Ormai affermatasi come una delle dj di spicco della scena techno mondiale, porterà in Italia le sue sorprendenti abilità e un’interminabile selezione di sferragliate industriali accompagnata da Wallis. Ingresso a 11 euro con tessera Aics.

Clubbing Music Cult

Serata di chiusa sulla Terrazza di Largo Respighi 1. La rassegna del Teatro Comunale curata da Pierfrancesco Pacoda si chiude con Daniele Baldelli. Ingresso gratuito, a partire dalle 19.

Manu scribere

In Biblioteca Salaborsa una due giorni di di convegni, eventi e laboratori per promuovere, diffondere e difendere il valore della scrittura a mano come grande e insostituibile patrimonio dell'uomo, che trova nella scrittura la sua vera espressione unica e inimitabile. È il filo conduttore della seconda edizione del festival Manu scribere, che torna il 30 settembre e 1 ottobre. Nelle due giornate interverranno tra gli altri l'economista ed ex ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che parlerà di Educazione, emozione e creatività nello sviluppo individuale e sociale, e l'attore Cochi Ponzoni, in dialogo con l'attore Marco Pagani tra storia, aneddoti e scrittura.

Domenica 1 ottobre

Urca Festival

Al Parco del DLF, un nuovo Festival dedicato all'arte urbana e alla contemporaneità, con due pomeriggi dedicati ai creativi e alle creative. Saranno oltre 25 le autrici e gli autori ospiti, con diversi background, prospettive e immaginari. Sabato e domenica, dalle 15 alle 21, la Piazza della Locomotiva accoglierà un market all’aperto a cui parteciperanno creativi e creative, collettivi e realtà editoriali indipendenti provenienti dalle aree dell’illustrazione, del fumetto, della grafica e della street art. Ingresso gratuito.