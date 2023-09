Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend dell'8, 9 e 10 settembre 2023

Bologna, 8 settembre 2023 - A Bologna tornano i fuori sede e tornano anche la techno, le feste fino a tarda notte e la musica dal vivo nei suoi generi più disparati. Ecco gli eventi da non perdere questo fine settimana.

Venerdì 8 settembre

Maple Death in The Park

Una tre giorni di noise, avant-pop, punk, psych, industrial e rock’n’roll, con una selezione di artisti italiani e internazionali. Sarà presso Frida nel Parco, via Irnerio 3, dalle 18 a tarda notte. Ingresso gratuito.

Scudetto

Gli Scudetto sono Alessandro Fiori e Giacomo Laser. Si definiscono gli ultimi Trapper del '900, gli Scudetto ci ricordano che “è ancora bello giocare in serie minori, forse le uniche possibili per la vita”. Questo venerdì si esibiranno a Porta Pratello, alle 21, ingresso gratuito.

Robot: Nicola Cruz ed Enrica Falqui

A Bologna tornano gli studenti e tornano anche i bassi di via Fantoni 21. A Link questa settimana ci sarà Nicola Cruz: suoni ancestrali dalle Ande. Insieme a lui Enrica Falqui, dj e produttrice nata in Sardegna e residente a Berlino. Ingresso a partire da 10 euro con tessera aics, la serata inizia alle 22.

Jimi Hendrix Day

Per l’undicesimo anno torna il tributo a Jimi Hendrix con Simone Galassi (già leader dei Gypsy Rainbow, IrishFire e Black Sheep), chitarrista modenese che vanta innumerevoli partecipazioni ai vari eventi dedicati al “guitar hero” di Seattle realizzati in Italia, riscuotendo sempre un grande successo. La sua band è un “power trio” di razza formato da collaudati musicisti provenienti da varie esperienze ed interpreti fedeli dello spirito hendrixiano: oltre a Simone Galassi alla chitarra mancina e alla voce, Luca Camellini al basso e voce ed Enrico Mulas alla batteria, ed offrono un esplosivo tributo a Jimi Hendrix. La serata sarà presso il Giardino Davide Penazzi, via della Torretta 12, alle 21, ed è gratuita.

Sabato 9 settembre

In nome del Pop Italiano

Torna la festa dedicata ai classici pop italiani con Parente (dell'Internazionale Trash Ribelle) e le videoproiezioni di Praesenti. Una rassegna del Cassero, via Don Minzoni 18, in programma alle 22, ingresso a 5 euro con tessera Arcigay.

Milè e una notte

Una serata a suon di techno con il dj Milè, firmata Kindergarten (via Calzoni 6), in programma a mezzanotte. Ingresso a partire da 10 euro.

Coen Plays Cohen

Gabriele Coen, jazzista di respiro internazionale, suona Leonard Cohen, mettendo in risalto la radice ebraica della sua ispirazione. Un percorso musicale straordinario che sfiora tutte le note dell’anima e che Gabriele condivide con Francesco Poeti alla chitarra e Marco Loddo al basso. La musica è intervallata da alcuni racconti in pillola di Valerio Corzani, musicista musicologo e amata voce di Rai Radio 3. Il quartetto di Gabriele Coen ripercorre i sentieri del grande maestro canadese, dai primi grandi successi (Suzanne) fino alla consacrazione degli anni Ottanta (Dance me to the end of love) passando per The story of Isaac, Lover lover lover, Who by fire, Chelsea Hotel, Halleluiah, If it be your will. L'evento sarà in via Valdonica 1, al Museo Ebraico, alle 21. Ingresso gratuito.

La Strada del Jazz 2023

Un weekend di swing e allegria quello di sabato 9 e domenica 10 settembre. Tra i tanti festival italiani la Strada del Jazz ha una caratteristica unica, la posa delle stelle di marmo sulla centralissima via Orefici/Caprarie dedicate ai grandi interpreti che hanno suonato in città negli anni d’oro del Bologna Jazz Festival di Alberto Alberti. Bologna allora era definita la “capitale europea del jazz”. Il progetto è di Paolo Alberti e Gilberto Mora. Quest’anno la Stella jazz è dedicata a Bill Evans (Plainfield, 16 agosto 1929 – New York, 15 settembre 1980) pianista e compositore statunitense. Qui il programma completo.

Hip Hop Generation 4

Una rassegna dance dedicata agli amanti dell'hip hop ospitata sotto la tettoia di Piazza Lucio Dalla. Il format è dedicato allo stile del popping e del boogaloo ideato da Luigi Piccione conosciuto come Swan, di recente scomparso prematuramente, oltre ad uno show dedicato alla memoria di questo affermato artista della street dance, e ad una esibizione della Somnium Ballet Academy di Samuel e Alexa Rabbi:cinque eventi in uno per una rassegna che racchiude la passione per il mondo Street Dance. Le selezioni per il contest sono alle 14.30 e gli spettacoli alle 21. Ingresso gratuito.

Domenica 10 settembre

Sblock Party aspettando lo Sghetto

Sun Donato e Sghetto Club uniscono le forze per una grande festa a pochi giorni dalla riapertura del club di via Zago. Una festa per tutti con musica dal vivo dj set con Lugi, MC Qael e Mr.Dalla, un dancefloor caldissimo con le performance dei break-dancer Ulde Rock e Ilaria C18 e il live painting dei writer Norh e Smo. L'appuntamento è ai Giardini Parker Lennon alle 18.30. Ingresso gratuito.