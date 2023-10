Eventi a Bologna di martedì 10 ottobre 2023: cosa fare oggi

Bologna, 10 ottobre 2023 – Ecco gli appuntamenti giornalieri da segnare in agenda.

Alle 17, alla Biblioteca dell’Archiginnasio, per il Festival Pandora c’è La dimensione sociale dello sviluppo, in collaborazione con Fondazione Yunus. Dialogano sul tema Rosalba Carbutti, Giorgio De Rita, Gian Luca Galletti, Marco Marcatili e Giuseppe Torluccio. Il Festival continua al Centro San Domenico alle 21 con La nuova corsa allo spazio: scenari e orizzoni. Attesa in collegamento l’astronauta Samantha Cristoforetti, con Marcello Spagnulo.

Alle 18, in Salaborsa, Nadia Fusini parla del suo libro Creature in bilico, con Marcello Fois.

Ancora alle 18, lo chef Luca Pappagallo arriva alla Libreria Coop Ambasciatori con il suo libro La cucina per tutti di casa Pappagallo. Alla presentazione segue uno show-cooking.

Alle 20.30, l’Oratorio di San Filippo Neri ospita Quartetto Vanvitelli, composto da Gian Andrea Guerra, al violino, Nicola Brovelli, al violoncello, Luigi Accardo, al clavicembalo e all’organo, e da Mauro Pinciaroli, arciliuto e tiorba.

Sempre alle 20.30, al Teatro Mazzacorati si danza con TEMporaLE – Intrecci di gesti, note e danze. Lo spettacolo è Ekodanza, con Martina Delprete e Ottavia Denti, con Claudia Catarzi come guest e Alessandro Altarocca al piano.