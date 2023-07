Cosa fare a Bologna: eventi di mercoledì 5 luglio 2023

Bologna, 5 luglio 2023 – Ecco cosa fare oggi in città. Alle 19, al Convento Santa Margherita, Giuseppe Caporale presenta ‘Ecoshock. Come cambiare il destino dell’Italia al centro della crisi climatica’, in compagnia del sindaco Matteo Lepore, Carlo Cacciamani, direttore dell’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia ItaliaMeteo, e Luigi Balestra, presidente dell’Osservatorio Riparte l’Italia.

Alle 21, la Fondazione Mast ospita al Mast Auditorium lo spettacolo ‘La strada. Indagine a due voci sul romanzo omonimo di Cormac McCarthy’. Partecipano lo psicanalista Massimo Recalcati e l’attore Mario Perrotta.

Alle 21.30, nel Chiostro dell’Arena del Sole si trascorre la serata all’insegna della musica, con Ada Flocco Quartet, composto dalla voce e dalle melodie di Ada Flocco, la chitarra di Saverio Zura, dal contrabbasso di Filippo Cassanelli e dalla batteria di Tommaso Stanghellini.

Alle 21.45, in piazza Maggiore, si guarda ‘Persepolis’, tratto dalla serie a fumetti dell’artista franco-iraniana Marjane Satrapi.

Sempre alle 21.45, all’Arena Puccini, si proietta ‘La stranezza’, di Roberto Andò.