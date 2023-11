Eventi Bologna, 11 consigli su cosa fare nel weekend del 10, 11 e 12 novembre 2023

Bologna, 10 novembre 2023 - Gli appuntamenti "anti freddo" per scaldarsi ballando (a ritmo di taranta o di musica elettronica), o bevendo un boccale di birra. Ecco quali eventi non perdere a Bologna questo weekend.

Gli Ex Otago venerdì all'Estragon

Venerdì 10 novembre

Fiera di Santa Lucia

Riapre il 10 novembre il tradizionale mercatino natalizio (una tradizione a Bologna fin dal XVI secolo) sotto il Portico dei Servi, in Strada Maggiore. Ci accompagnerà fino alla giornata di Santo Stefano, il 26 dicembre.

Ex Otago

A distanza di quattro anni dal loro ultimo progetto discografico indie, tornano con un nuovo album e live sui palchi gli Ex Otago per ripartire da "La Fine", titolo del singolo. Questo venerdì saranno sul palco dell'Estragon, via Stalingrado 83, alle 21.30. Evento sold out.

Do Nothing I Do Nothing, quattro elementi di Nottingham, sono composti dal cantante Chris Bailey, dal chitarrista Kasper Sandstrom, dal bassista Charles Howarth e da Andrew Harrison alla batteria. Un gruppo dalle sonorità art rock, a tratti new wave. caratterizzate dall’acerbo lirismo del cantante Chris Bailey, dove ogni brano sembra un dramma psicologico a sé stante. Una rassegna post punk del Covo Club, viale Zagabria 1, in programma alle 22. Ingresso a 12 euro con tessera Hovoc.

Fiesta En El Vacìo

Sotto lo pseudonimo di Fiesta En El VacÍo, Luna Maria Cedròn riunisce una serie di influenze e colorazioni musicali: testi occitani, flamenco, ballate popolari venezuelane incontrano nuove taglienti generazioni di musica urbana, in un’accattivante miscela di synth flamenco sperimentale che porta ad una festa. La sede? La Casa di Quartiere Saffi, in via Ludovico Berti 2/10. Ingresso a 10 euro dalle 21.

Tamburellisti di Torrepaduli Per chi ha ancora voglia di estate e di taranta, i più amati musicisti della tradizione pugliese saranno a Piazza Lucio Dalla, per scaldare i cuori e i corpi a ritmo di tamburi. Ingresso gratuito, il concerto inizia alle 19.30.

Sabato 11 novembre

Kassa Overall

Kassa Overall è un sovversivo del jazz, capace di dirigere la batteria con maestria, ma allo stesso tempo in grado di spostare la sua musica oltre i canonici paradigmi. “Animals”, il suo ultimo album edito da Warp, è un audace collage a mano libera tra organico ed elettronico, passato e presente. Tutto sembra voler portare a una calma prima della tempesta, in cui schegge di sax vorticose si muovono intorno a ritmi setosi. Uno spettacolo del Locomotiv Club, via Sebastiano Serlio 25, in programma alle 21.30. Ingresso a 22 euro con diritti di prevendita e tessera aics.

Doppionodo Knot 11: Juani Mustard e Dj Il Santo

Tornano le serate in via San Rocco 16, al Granata, dove Juani Mustard presenterà il suo nuovo singolo “No era yo”, che anticipa il suo tour in Spagna e il suo primo album intero, in uscita agli inizi del 2024. Un folk punk che canta l’ansIa e il panico che purtroppo ci trasforma al punto di smettere di essere se stessi. Ingresso a 5 euro con tessera aics.

Mario Perrotta: Come una specie di vertigine

In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, uno spettacolo in cui prende voce un personaggio ispirato al più autobiografico dei suoi libri, La giornata di uno scrutatore. Mario Perrotta è il Nano, recluso al Cottolengo di Torino, bloccato su una sedia, irresistibile protagonista di uno struggente monologo fatto di parole e musica. Una mirabile lezione di libertà e autodeterminazione. Una rassegna del Teatro Arena del Sole (via Indipendenza 44), in programma alle 21.30, biglietti a partire da 7 euro.

Booka Shade

Al Dumbo, via Casarini 19, l'elettronica del duo storico duo di Francoforte composto da Walter Merziger ed Arno Kammermeier anche conosciuti come Booka Shade. Ingresso a 20 euro, a partire dalle 22.

Statuaria Galleria Spazia (via dell'Inferno 5) inaugura una mostra con una selezione di opere che tracciano i punti cardine della scultura contemporanea italiana da Leoncillo, Fausto Melotti ed Edgardo Mannucci a fino a, Nanni Valentini, Eliseo Mattiacci, Luigi Mainolfi, Mauro Staccioli, Giuseppe Spagnulo, Giacinto Cerone, Giuseppe Maraniello, Mario Ceroli e Luigi Ontani. Gli spazi sono aperti dalle 15.30 alle 19, ingresso gratuito.

Domenica 12 novembre

Malto Beer Expo Dal 10 al 12 novembre, all'Unipol Arena (via Gino Cervi 2, Casalecchio di Reno) torna il festival dedicato alla birra artigianale, italiana e straniera. Sarà una tre giorni di festa, nel nome della birra di qualità, con tanti birrifici pronti a raccontare e far assaggiare più di 200 birre. Dalle 19 in poi si esibiranno sul palco artisti come Alan Sorrenti, Federico Aicardi e importanti artisti della scena hip-hop, reggae e rap come Claver Gold, Mellow Mood, Inoki e Jungle Army; il punk rock di Braghe Corte e di Rats, il groove napoletano di Napoli Segreta, l’electro house dei Crookers, Dj Ralf, Bia Pils; il folk rock di Nobraino per chiudere con i Teppa Bros, il dj set dello Stato Sociale. Ingresso giornaliero (dalle ore 14) a 8 euro.