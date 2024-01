Eventi Bologna, i consigli su cosa fare nel weekend del 12, 13 e 14 gennaio 2024

Bologna, 12 gennaio 2024 - Toni Servillo torna a Bologna con "Tre modi per non morire" per tutto il weekend. Questo e molto altro, per coccolarsi nelle poltrone del teatro o divertirsi in compagnia.

Gli eventi consigliati del fine settimana di metà gennaio, sotto le due (tremolanti) Torri.

Venerdì 12 novembre

Roots Balera Dal 2016, Roots Balera porta all’ombra delle due Torri un’esperienza autentica e coinvolgente di reggae music, fatta di ricerca musicale, di recupero delle radici della musica giamaicana e del protagonismo di una nuova generazione in levare. Il concerto sarà al Mercato Sonato, via Tartini 3, alle 23. Ingresso gratuito. “Brava Gente”, Ensi e Nerone Amici e colleghi di lunga data, i rapper Ensi e Nerone portano in tour invernale il loro progetto discografico “Brava Gente”. A Bologna saranno al “Locomotiv Club”, via Serlio 25, alle 21.30. Ingresso a 18 euro, con tessera Aics. “Tre modi per non morire” Toni Servillo guida il pubblico in un viaggio a tre tappe, la cui destinazione è la consapevolezza di essere vivi. Baudelaire, Dante e i classici greci sono gli autori individuati quali modelli di quell’arte di non morire che s’impara coltivando la nostra interiorità. Una rassegna del Teatro Arena del Sole, in via Indipendenza 44, in programma alle 20.30. Biglietti a partire da 7,86 euro.

Le amarezze Non un semplice spettacolo, ma un’esperienza che si abbatte sui personaggi e contagia gli spettatori. Così Andrea Adriatico ricompone per la scena il primo testo teatrale di Bernard-Marie Koltès. Un ragazzo al centro di un vortice di relazioni familiari e sociali, come in un sogno oscuro e indecifrabile, lacerato dai conflitti, dagli slanci dell’esistenza e dai presagi di morte. “Le amarezze” sarà al Teatri di Vita, via Emilia Ponente 485, alle 17. Biglietto intero a 15 euro con opzioni di riduzione.

Kindergarten Al Kindergarten, via Calzoni 6, un nuovo format che porta in consolle About: Blank, il duo di dj queer e performer Sarabamba e le follie di Boyrebecca. La serata ha un costo di 10 euro con diritti di prevendita, apertura porte alle 23.30.

Sabato 13 gennaio

Coez e Frah Quintale

Protagonisti delle classifiche di questa stagione con la hit Alta Marea, primo singolo estrapolato dall’album Lovebars, Frah Quintale e Coez sono pronti a prendersi tutta l’attenzione della folla per poi portarla a vivere il loro tour nei palasport. Questo sabato saranno all'Unipol Arena, in via Gino Cervi 2, alle 21. Biglietti a partire da 34.50 euro.

Eman Al Locomotiv Club, di via Sebastiano Serlio 25, si esibisce Eman. Con il collettivo Kuanshot, ha solcato i palchi di diverse città italiane attirando a sé un pubblico sempre più vasto. Il 2012 è un anno cruciale: in seguito al successo del brano Insane, viene notato dalla Sony Music Italy che gli offre un contratto discografico. Anche il web non è rimasto indifferente all’artista. Il singolo “Amen” (che anticipa l’uscita dell’omonimo album) è stato per settimane primo in classifica nella “Viral50” di Spotify. Apertura porte alle 20.30, ingresso in prevendita a 15 euro.

Idioteque

Un dj live set con Francesco Putano Hoffman innovativo per concetto e realizzazione e dedicato alle sonorità e agli artisti che, negli anni, sono stati capaci di impersonare e declinare matrici elettroniche differenti, miscelando generi musicali apparentemente agli antipodi, fondendoli in un linguaggio dinamico e immaginifico. Questa la serata di sabato al Mercato Sonato, di via Tartini 3, in programma alle 22. Ingresso gratuito.

Domenica 14 gennaio

Pippi Calzelunghe il musical

Pippi Calzelunghe il Musical nasce da un’idea di Gigi Proietti; più che un’idea in realtà è stata un’intuizione, quella di regalare al pubblico un’edizione “dal vivo” del racconto di una delle eroine più amate di tutti i tempi. Quella intuizione ora diventerà realtà a teatro. Ribelle, anticonformista e allergica alle regole, Pippi regalerà a tutti una lezione che suona più o meno così: l’indipendenza, il potere di sognare a occhi aperti, la capacità di dare al denaro un’importanza relativa e il valore dell’amicizia rendono bella la vita, assai più dei vestiti eleganti e del galateo da salotto. Lo spettacolo sarà vivace ed esuberante con acrobazie, colpi di scena e tanta musica. Una rassegna del Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234, in programma alle 18. Biglietto intero a 35 euro, con varie opzioni di riduzione.