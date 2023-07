Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 14, 15 e 16 luglio 2023

Bologna, 14 luglio 2022 - A Bologna sembra essere rimasto solo il suono delle cicale. Invece continuano gli eventi con musica dal vivo nei parchi della città. Ecco 10 appuntamenti da non perdere questo fine settimana.

Venerdì 14 luglio

Nada

Cantante, scrittrice e attrice toscana. Nada, che ha fatto innamorare generazioni, torna a Bologna per esibirsi al Botanique, il festival ospitato dai Giardini di Filippo Re. La cantante ha composto alcuni dei grandi successi italiani divenuti internazionali, come “Amore Disperato” e “Senza un Perché”, quest’ultima riscoperta grazie all’inserimento all’interno della colonna sonora della serie TV “The Young Pope” di Paolo Sorrentino, un successo mondiale distribuito in oltre centoquaranta paesi. Ingresso a 10 euro.

Suonatori Anonimi Compulsivi

C’è stato un momento, un periodo durato circa cinque anni, a cavallo tra il ‘77 e ’81, in cui Bologna era diventata il centro del mondo. Tutto sembrava accadere all’interno delle sue mura. Era il periodo delle tante utopie, dell’immaginazione al potere, degli indiani metropolitani, del movimento del ’77, del DAMS, di radio Alice, delle Zangherate, di Bologna Rock, della Traumfabrik, di Andrea Pazienza, del Cannibale, degli Skiantos, dei Gaznevada e di tante altre cose. Lo raccontano i Suonatori Anonimi Compulsivi al Parco dei Giardini, via dell'Arcoveggio 59, alle 21.15. Ingresso gratuito.

Lunàtica

Enza Alejandra Prestia, fondatrice del Gruppo Assurd (canti e musiche del sud Italia), fa rivivere l’incontro tra lo spirito popolare del suo essere figlia di emigranti e la forza sudamericana del suo luogo di nascita, una storia comune alle donne viaggiatrici con un attaccamento viscerale alla terra. Accompagnata da percussioni e strumenti a corda, la sua voce calda e unica, animerà il Parco San Pellegrino, ai 300 scalini. Lo spettacolo è alle 21, biglietti a 5 euro.

Otto e mezzo

Guardare un film di Fellini d'estate a Bologna forse è un po' cliché, ma ne vale sempre la pena. Al suo ottavo film e mezzo, Federico Fellini realizza un potente autoritratto, privo di reticenze, specchiandosi in un regista sorpreso da un'improvvisa crisi creativa, invaso dalle visioni fantasmatiche del passato e in balia dei rimorsi derivanti dalla sua contraddittoria vita privata. 'Otto e mezzo' verrà proiettato ai Giardini Mirabal, alle 21.30, all'interno della rassegna "Si Gira". Ingresso gratuito.

Margherita Hack

La scienza e i gatti, l’atletica e la bicicletta, la passione per le stelle e l’amore per Aldo, le parolacce e il senso dell’etica: queste le tante vite di “Marga”, ovvero la nota e amata astrofisica Margherita Hack. A ripercorrere le tappe e i messaggi fondamentali della “vita rigorosa e spettinata della scienziata galattica”, un suggestivo reading musicale a lei dedicato in occasione dei 10 anni dalla sua morte: Margherita Hack, stella tra le stelle è uno spettacolo ironico, coinvolgente, ritmato ed emozionante, adatto a un pubblico di tutte le età. Una rassegna del palco di Piazza San Francesco, in programma alle 21. Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione.

Sabato 15 luglio

Mara Sattei

Ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi e anche a Sanremo. Sabato 15 luglio Mara Sattei (pseudonimo di Sara Mattei) sarà al Bonsai Garden, al Parco delle Caserme Rosse. Prima di lei si esibirà la cantautrice friuloana Irene Ciol aka Ceneri. L'evento inizia alle 20.30, biglietti a partire da 11.50 euro.

Statuto

La storica band ska presenta il disco "Bella Storia" in occasione dei suoi 40 anni di carriera. “40 Anni di musica, impegno, divertimento, rabbia e stile all’insegna del Modernismo”, così si descrive il gruppo. Un evento firmato Botanique, presso i Giardini di Filippo Re. Ingresso con abbonamento a 10 euro.

Tutto Esaurito, Festival dello Stress

Una kermesse che vuole combattere lo stress col sorriso, attraverso dialoghi e musica dal vivo. Il Festival dello Stress è ospitato dal Chiostro di Santa Cristina della Fondazza, sede universitaria del Dipartimento delle Arti dell’Alma Mater, e prevede ogni sera in apertura uno Psycho Talk di 45 minuti con un intervistato che racconti lo stress di svolgere il proprio incarico. Sabato 15 giugno è il turno di Sara Drago, protagonista della serie Sky “Call My Agent – Italia” e prossimamente nel cast della fiction Rai “Imma Tataranni”. Gli eventi iniziano alle 21, ingresso gratuito.

Le Feste Antonacci

La band electro-pop italiana in tour con il nuovo album. 'Le Feste Antonacci' si esibiranno al Parco della Montagnola (via Irnernio 3), alle 21, ingresso gratuito.

Domenica 16 luglio

Articolo 31

Il gruppo che ha fatto la storia dell’hip hop italiano, composto da J Ax e Dj Jad, per un viaggio esplosivo e nostalgico negli anni '90 e 2000. Lo storico duo si esibirà al Parco delle Caserme Rosse, in via di Corticella, alle 21. Ingresso a 46 euro più diritti di prevendita.