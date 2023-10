Eventi Bologna: 10 consigli su cosa fare nel weekend del 27, 28 e 29 ottobre 2023

Bologna, 27 ottobre 2023 - Per le strade c'è odore di castagne calde, l'aria umida avvolge la città: sta per finire ottobre. E mentre la Garisenda trema, proseguono gli eventi all'ombra delle due Torri.

Ecco quali appuntamenti non perdere a Bologna questo weekend.

Venerdì 27 ottobre

Gazebo Penguins

Il quartetto di Correggio torna sulle scene con l'album "Quanto". A condirlo "sferzate di chitarra e colpi devastanti di batteria su cui si innesta un cantato urgente ed urlato, quasi un grido disperato: un caos primordiale dove la tensione sonora è vivissima e sempre sul punto di esplodere". I Gazebo Penguins si esibiranno al Covo Club, viale Zagabria 1, alle 21.30. Ingresso a 16 euro con tessera Hovoc.

Viva la Vida Al Dumbo torna il Festival dedicato alla cultura messicana, in occasione del Dìa de Muertos, la celebrazione di origine precolombiana in ricordo dei defunti. In via Casarini 19, al via una 6 giorni di musica, danza e spettacoli. Una selezione di vini, tequila e mezcal a innaffiare. Costo variabile a seconda dell'evento: qui il programma completo.

Conversazione con la morte

Il regista Mino Manni porta in scena al Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485), uno dei testi più intimi e assoluti di Giovanni Testori. di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita e il trentesimo della morte. Un testo in versi, una preghiera forse ancora fragilmente laica e già intensamente votata all’unicità del rapporto con Dio. Lo spettacolo inizia alle 21 e ha un costo di 15 euro.

Nathan Fake

Musicista britannico di scuola indie elettronica, si esibirà al Locomotiv Club di via Serlio 25. L'evento inizia alle 21.30, ingresso a 22 euro.

Naddybwoy

Un eclettico miscuglio di musica Black che va dal soul disco funk all’hip hop reggae r&b, fino all’electro house techno. Questo il programma al Circolo Dev, via Capo di Lucca 29. L'evento inizia alle 23.30, ingresso a offerta libera.

Sabato 26 ottobre

Pagliacci

Pagliacci tratta della storia di una compagnia teatrale girovaga che giunge in un paesino del Meridione italiano. Gelosia e tradimento scatenano la tragedia con Canio che uccide la moglie Nedda e il suo amante mentre sono in scena davanti al pubblico. Il pubblico, quando capisce che non è una finzione, fugge spaventato. Uno spettacolo nello spettacolo, con l'Orchestra Senzaspine, presso il Teatro Duse in via Cartoleria 42, in programma alle 21. Biglietti a partire da 14 euro.

Festival Corale Internazionale Cantabo

Dal 7 ottobre al 2 dicembre 2023 la musica corale bolognese riparte con il Festival Corale CantaBO, con la direzione artistica di Elide Melchioni. E' un Festival creativo, aperto alle diverse anime dell’espressione vocale e per questo prende il nome Fuori e Dentro le righe. Per il secondo anno prosegue la collaborazione con il Museo Internazionale della Musica di Bologna, che ospita gli ultimi due appuntamenti. Come di consueto, ogni serata, tranne il Concerto di Santa Cecilia, è strutturata come Concerto Programma ed ospita un solo ensemble. Questo sabato si esibirà la Cantoria SIne Nomine, presso la Chiesa di San Procolo, in via D'Azeglio 54, alle 21. Ingresso libero.

Cyberpunkers

Hard electro con il duo composto da KenKode e KeepHout., ospiti al Kindergarten (via Calzoni 6). In consolle anche Milè. Ingresso a 10 euro più diritti di prevendita. Al via alla serata alle 23.30.

Drum and Bass

Riparte la stagione della Link Drum and Bass Arena, la storica crew che anima la scena underground bolognese proponendo dagli anni 90 un sound 100% drum and bass. Ospite speciale di sabato 28 ottobre: Erotic Cafè. La serata in via Fantoni 21 inizia alle 23, ingresso gratuito fino a mezzanotte, 10 euro a seguire.

Domenica 29 ottobre

La mano nel sacco

Presso la Pinacoteca di Bologna, un'esposizione di Silvia Costa e Nicola Ratti, commissionata dalla Pinacoteca e prodotta da Xing. La mano nel Sacco è un’azione performativa che nasce per un luogo che custodisce la memoria del passato. Attraversa la sala degli Affreschi e la stanza delle Sinopie che, come un’anticamera magmatica in formazione, si apre sulla grande sala dedicata a Mezzaratta, in un movimento d’incontro tra due temporalità: l’una stabilizzata, verticale; l’altra precaria, orizzontale, quella che gli esseri del presente sovrappongono. La mano nel Sacco è un percorso in prospettiva in cui pubblico e performer avanzano fisicamente e mentalmente, per strati, come il processo visibile sui muri. Gli spazi sono aperti dalle 9 alle 19, ingresso intero a 8 euro.