Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 6, 7 e 8 ottobre 2023

Bologna, 6 ottobre 2023 - In questo ottobre bolognese che sembra giugno, abbondano gli eventi, alcuni ancora all'aperto, con musica dal vivo per tutte le età e tutti i gusti. Una mostra di origami colorerà il weekend sotto le due Torri, e non mancheranno - ovviamente - festival dedicati alla birra. Ecco cosa fare a Bologna questo fine settimana.

Venerdì 6 ottobre

Blink 182

Al palazzetto Unipol Arena (via Gino Cervi 2) arriva la band californiana composta da Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker, per una serata all'insegna del rockabilly. Ad aprire il concerto The Story So Far, gruppo pop punk statunitense. Inoltre, la band lancerà il nuovo singolo “Edging” in uscita venerdì 14 ottobre, segnando, per la prima volta dopo un decennio, il ritorno in studio insieme di Mark, Tom e Travis. Il concerto inizia alle 21, biglietti a partire da 57 euro.

Skiantos

In Piazza Lucio Dalla torna la band di culto che ha segnato la storia della musica italiana, grazie all'invenzione di un nuovo genere: il "punk demenziale". Dopo la morte del frontman Roberto ‘Freak’ Antoni, il gruppo ha deciso di continuare l’attività in sua memoria. Lo spettacolo inizia alle 21, ingresso gratuito.

Deadletter

Provenienti dallo Yorkshire, ora di casa nella capitale inglese, hanno appena presentato il nuovo singolo “The Snitching Hour” che continua nel solco già tracciato dalla band in queste sue prime uscite, quello di un sound che ricorda la punk attitude degli anni ’70 con un tocco di revival post-punk. Questo venerdì i Deadletter saranno al Covo Club, viale Zagabria 1, alle 22. Ingresso a 13 euro con tessera Hovoc.

Bonnie Timmerman

Bonnie Timmermann sarà al Cinema Lumière venerdì 6 ottobre, alle ore 20.15, per incontrare il pubblico in occasione della proiezione del documentario che le ha dedicato Simon Wallon, Bonnie. Leggendaria casting director, Bonnie Timmermann ci racconterà il suo lavoro, spesso misconosciuto, riflettendo su quale sia l’essenza di un attore.“Questo documentario celebra il ruolo poco valorizzato e spesso incompreso del casting director”, racconta il regista Simon Wallon. “Con la partecipazione di Bonnie Timmerman e di molti attori e registi di successo che hanno lavorato con lei nel corso della sua carriera, oltre a un’ampia selezione di rari provini provenienti dall’archivio della Timmerman, il film analizza l’alchimia con cui un maestro del casting riesca a coniugare quel barlume di personalità individuato nello spazio del provino con le esigenze specifiche di una sceneggiatura”.

Origami che passione

Una mostra volta a valorizzare la complessa arte del creare forme con la carta (molto più che un gioco per bambini), dal titolo "Arte in piega". L'esposizione dedicata agli origami è allestita nella Sala Possati del Baraccano (via Santo Stefano 119), e sarà aperta al pubblico fino all'8 ottobre (dalle 15 alle 21 dal lunedì al venerdì e dalle 10 alle 21 sabato e domenica).

Sabato 7 ottobre

Oktobrew Fest Un festival per celebrare l'Oktoberfest ma in salsa bolognese, al Parco della Montagnola, via Irnerio 2. Ad animare la serata, oltre al luppolo, sabato 7 ottobre ci saranno le band Meganoidi, Teasers e Manicas. Ingresso gratuito, dalle 10 a tarda notte.

Pooh, amici per sempre

A distanza di 7 anni dall’ultimo concerto, i Pooh tornano insieme sul palco nel 2023 con "Amici x sempre" live per riabbracciare il pubblico e rivivere oltre 50 anni di storia attraverso la musica. Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti. Questo sabato saranno all'Unipol, di Casalecchio di Reno, alle 21. Biglietti a partire da 45 euro.

Rumba de Bodas

Una band made in Bologna fatta di ritmo, carica adrenalica e ritmi incendiari. La formazione jazz afrobeat porterà in Piazza Lucio Dalla l'ultimo albumo "Yen Ko", che significa “let’s go” in lingua Twi ghanese) rappresenta l’inizio di un viaggio musicale. La band bolognese esplora nuovi territori musicali che legano world music, reggae, latin, afrobeat e sonoritàcontemporanee, sfruttando diverse codificazioni linguistiche, abbracciando italiano, inglese, francese e portoghese. Lo spettacolo inizia alle inizia 21.30, ingresso gratuito.

Kill Beat

Techno e beat di tutti i tipi con Bad Girlz, Dj Kriminal (Kernel Panik), Viper, Fucksia, Silvia Wally, Noizelein, Konik Polny & Groove Daniel (Berlin Invasion), Badbase (Zero Gravity), Backdrifter & St.Robot (LaRoboterie). Ingresso a 25 euro con tessera Aics, ingresso dalle 23.

Domenica 8 ottobre

Onda Vaga

Onda Vaga è una band musicale argentina-uruguaiana formata nel 2007, nella località di Cabo Polonio, nel dipartimento di Rocha, in Uruguay. È composta principalmente da musicisti di origine argentina. Il gruppo si caratterizza per non appartenere a un genere musicale in particolare, poiché le sue melodie spaziano dalla fusione di rumba, cumbia, reggae, folk rock e tango. Domenica 8 ottobre coloreranno il palco di Piazza Lucio Dalla, all'interno della rassegna Dimondi Festival, alle 21. Evento gratuito.