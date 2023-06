Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 16, 17 e 18 giugno 2023

Bologna, 16 giugno 2023 - Musica dal vivo, performance artistiche sotto i portici e sui colli. Le parole chiave sono spazi aperti. Ecco come sarà questo fine settimana a Bologna.

Venerdì 16 giugno

Link Back in Town I bassi del Link, ma come cornice ci sono i Giardini del Baraccano, via Santo Stefano 119. In consolle Gas and Roger in un back 2 back. La serata inizia alle 20, ingresso gratuito. Terso Il progetto elettronico di Marta Moretti e il produttore Alessandro Renzetti con l’ultimo disco “Iperfamiglia”. La serata sarà, gratis, al Parco della Montagnola, via Irnerio 2, alle 21. Dome La Muerte Una serata per gli amanti degli spaghetti western con il progetto musicale di Dome La Muerte. Personaggio di culto e guru del rock’n’roll nostrano fu membro fondatore nel 1979 dei precursori dell’hardcore Punk italiano CCM (Cheetah Chrome Motherfucker), in seguito componente della storica 80’s band Not Moving per poi, nel decennio successivo, suonò negli Hush e compose alcune tracce che finirono nel film “Nirvana” di Salvatores. Per capire il calibro del personaggio, basta dire che ha condiviso il palco con The Clash, Nick Cave and the Bad Seeds, Johnny Thunders Heartbreackers, Fuzztones e Iggy Pop. Dome La Muerte e la sua chitarra saranno al Parco della Montagnola, al baracchino di Frida nel Parco, alle 21. Evento gratuito.

Cristina Donà La cantautrice prosegue il percorso dal vivo, portando con sé la ricchezza della sua carriera ventennale. Il live proporrà alcuni estratti dal nuovo lavoro, presentati in anteprima, e brani di repertorio in una rinnovata veste. Si alterneranno versioni minimali a echi di “elettronica preistorica”, accompagnati dall’interpretazione evocativa della Donà e gli arrangiamenti curati da Saverio Lanza. Uno spettacolo del Botanique (Giardini di Filippo Re), in programma alle 20.30. Abbonamenti a partire da 10 euro per l’intero Festival Botanique 2023.

Gli psiconauti David Paulis (basso), Enrico Truzzi (batteria) e Pasquale Pettrone (hammond) sono gli Psiconauti, un progetto che si muove liberamente sull’asse che parte dal funky psichedelico trascinando con sé le sperimentazioni e la ricerca del groove. Venerdì 16 giugno saranno in via Fioravanti 68, alle 21. Ingresso gratuito.

Sabato 17 giugno

Bologna Portici Festival Sei giornate, oltre 60 appuntamenti in un mix di performance, spettacoli di danza, concerti, musical per una grande festa urbana. Un cartellone che mette insieme sperimentazione e riscoperta della tradizione, animando quattro luoghi della città: piazza Maggiore, cuore degli eventi serali; il quadriportico di Santa Maria dei Servi, palcoscenico della danza; piazza della Pace, per la prima volta votata a luogo di spettacolo, con una dedica particolare alla Filuzzi, che diventa insieme al Complesso Monumentale della Certosa un unico grande teatro; infine il portico moderno del Treno della Barca. Ingresso gratuito.

Rick Du Fer Filosofo, scrittore ed esperto di comunicazione e divulgazione, Riccardo Dal Ferro guiderà gli spettatori in un viaggio nel concetto di felicità. Rick Du Fer porta avanti da anni un progetto di divulgazione letteraria e filosofica sul web attraverso il suo seguitissimo canale YouTube e il suo programma podcast Daily Cogito, con cui raccoglie oltre un milione e mezzo di ascolti mensili. Una serata firmata Locomotiv Club, via Serlio 25, ingresso a 18 euro più tessera Aics. InsOrti 2023 La rassegna Estate Ai 300 scalini, Spazi Aperti sarà inaugurata da InsOrti – Festival d’arte performativa site specific, che dal 15 al 17 giugno proporrà sei performance pensate o riadattate per lo spazio Ai 300 scalini e selezionate da una chiamata aperta che ha ricevuto oltre cento risposte da tutta Italia. Sabato 17 sarà il turno di “Il merluzzo surgelato”, un’esplorazione a 360° sul tema della memoria. Ingresso a offerta libera con prenotazione su Eventribe. Africa Unite Il Botanique prosegue con una nuova serata all’insegna della musica, questa volta reggae, con gli Africa Unite. Il gruppo reggae più longevo di sempre in Italia. Ingresso gratuito con tessera, l’evento inizia alle 20.

Domenica 18 giugno

marQuette

I Giardini del Baraccano ospitano un mercato con solo pezzi fatti a mano, i cui proventi andranno in beneficenza alle popolazioni alluvionate. Gli spazi sono aperti al pubblico dalle 14 alle 23, ingresso gratuito.

Warhol Haring e Basquiat Per la prima volta in Italia a Palazzo Belloni (via de' Gombruti 13 a), il padre della Pop Art e i suoi due figli spirituali in una mostra unica che racchiude le opere più iconiche di Warhol, Haring e Basquiat. Un sodalizio spirituale che nacque nel mondo della musica e dei clubs della New York underground anni ’80, quando l’arte “avveniva” di notte. Gli spazi sono aperti dalle 10 alle 18. Biglietto intero 15,50 euro.