Eventi a Bologna, cosa fare lunedì 17 marzo 2025

Bologna, 17 marzo 2025 - Il sole splende sulle Due Torri e la settimana, in questo modo, parte con il piede giusto. Ecco come trascorrere questa giornata tra cultura e spettacoli.

Alle 17.45, al Modernissimo è previsto un incontro con Veronica Ceruti e la proiezione di Ragione e sentimento di Ang Lee. Sempre alle 17.45, la chiesa di Santa Maria della Pietà apre le sue porte per l’evento La Bibbia: istruzioni per l’Uso, con Aldo Cazzullo, Alberto Melloni e il cardinale Matteo Zuppi, in cui si presenta anche la nuova edizione della Bibbia di Gerusalemme.

Alle 20.30, l’Auditorium Manzoni si riempie di musica grazie al Quartetto Werther, composto dal violino di Misia Jannoni Sebastianini, la viola di Martina Santarone, il violoncello di Vladimir Bogdanovic e il pianoforte di Antonino Fiumara.

Alle 21, il Duse ospita Otto infinito - Vita e morte di un Mamba, spettacolo di Federico Buffa.

Sempre alle 21, Alessandro Di Battista sale sul palco del Dehon con Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza.