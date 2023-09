Eventi Bologna, cosa fare nel weekend del 22, 23 e 24 settembre 2023: 10 idee

Bologna, 22 settembre 2022 – Con l’aria frizzante di settembre l'estate si avvia verso la fine. Ma mentre la natura "muore" la città rinasce, con musica dal vivo e spettacoli di stand up.

Ecco gli eventi da non perdere a Bologna questo weekend.

Venerdì 22 settembre

A Giant Dog

Un alcolico mix tra glam, garage e punk rock: da Austin, eccovi A Giant Dog. Con la carica delle chitarre di Andrew Cashen e Andy Bauer in sincro con lo scoppiettio primordiale della sezione ritmica, Graham Low al basso e Daniel Blanchard alla batteria, nel debutto su disco di quest’ultimo. La cantante Sabrina Ellis si esibisce in un’altra performance magistrale: sfacciata, provocatoria, vulnerabile e cruda. Uno spettacolo firmato Covo Club (viale Zagabria 1), in programma alle 22. Biglietti a 10 euro, più 8 euro di tessera Hovoc.

Bologna in fiore

La mostra mercato cambia location e si trasferisce in piazza Santo Stefano: l’appuntamento dura tre giorni (fino a domenica) con ingresso libero e orario continuato dalle 9 alle 20.

Link Back in Town

In consolle, nella sede di vicolo Sampieri 3, Flavio Deff, Dave Scott, Silvio Cartolano, Matteo Fina. Per una serata a suon di techno. Ingresso a 10 euro con drink, a partire dalle 23.45.

Nevica sulla mia mano

Venerdì 22 settembre, alle ore 21, sul palco del Teatro Auditorium Manzoni di Bologna (via de' Monari 2), gli Anidride Solforosa presentano Nevica sulla mia mano, lo spettacolo ispirato alla raccolta omonima di Dalla e Roversi che, oltre a unire musica e poesia, sarà arricchito dalle illustrazioni del fumettista Igort. Il progetto del musicista, producer e direttore artistico Mario Tronco, che vede in scena Peppe Servillo, è coprodotto da Mismaonda, Teatro Carcano e Centro La Soffitta. Ingresso gratuito.

La Scoria Infinita

La Scoria Infinita è un libro, è un podcast, ed ora è un live show. È una commedia dei luoghi comuni, liberamente tratto da fatti realmente accaduti. Caterina Guzzanti, Arianna Gaudio e Federico Vigorito portano in Montagnola (via Irnerio 2) il podcast di successo tratto dall’omonimo libro di Arianna Gaudio, edito da Le strade bianche di stampa alternativa, prodotto da Cristina Spinelli e Emanuela Semeraro per Lungta Film. L'evento inizia alle 21 ed è gratuito.

Sabato 23 settembre

Bjork

Per la prima volta nella sua decennale carriera la grande artista islandese Bjork sarà a Bologna per presentare "Cornucopia", lo spettacolo immersivo che ha già elettrizzato il mondo intero (il suo "più elaborato concerto scenico di sempre", come l’ha definito lei stessa) e che per la prima volta includerà i brani del nuovo album "Fossora". Il concerto sarà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle 21, biglietti (costavano da 70 euro) sold out.

Downtown Boys

Nati nel 2011 a Providence,dalla combo tra la cantante Victoria Ruiz e il chitarrista Joey La Neve DeFrancesco, i Downtown Boys sono un quintetto punk impegnato e attivista. Joe DeGeorge (sax e tastiere), Norlan Olivo (batteria) e Mary Regalado (basso) completano la formazione originale, offrendo un punk rock feroce ed entusiasta allo stesso tempo. Si esibiranno al Covo Club (viale Zagabria 1) alle 22. Ingresso a 16 euro con tessera Hovoc.

Thunder Tiger

Thunder Tiger è un trio dalla matrice fortemente elettrica, formato nel settembre 2022 dal bassista e compositore Nicola Govoni. Con influenze che spaziano dal Jazz, dal Funk all’Hip Hop. La sapiente combinazione di suoni elettroacustici, l’uso bilanciato dell’effettistica analogico/digitale e l’inserimento dello scratch forgia un suono distintivo che fonde le radici classiche del Funk, l’eleganza del Jazz con l’energia ardente del Rock. Sabato 23 settembre saranno a Porta Pratello (via Pietralata 58) alle 21, ingresso gratuito.

Erin Afrofunk

Gli Erin Afrofunk sono un ensemble di musicisti del panorama bolognese nato a marzo 2022. Il loro repertorio, ispirato all’'Afrobeat e al funk degli anni '70, è composto da brani originali scritti e arrangiati dai componenti del gruppo. Nel 2023 pubblicano il primo EP “Same Blood” che vede la partecipazione di Devon Miles alla voce. Ad oggi stanno lavorando al prossimo ep e ad un singolo che vedrà la partecipazione di un altro artista di eccellenza. Lo spettacolo inizia alle 21, ingresso gratuito.

Domenica 24 dicembre

Concerto di musica classica

Una matinée al Cortile delle Colonne, via Nosadella 51, per un risveglio a base di musica classica. Il concerto inizia alle 11, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Queer Comedy

Una serata di stand up comedy queer, con la comica torinese Sabrina Sabbra Russo. Lesbica, attivista, vende ricambi per fuoristrada, ha paura del dentista e da quando è diventata pure femminista sale sul palco con le bretelle. Una rassegna di Bologna Estate in programma presso i Giardini Lorusso, alle 17.30. Ingresso gratuito.