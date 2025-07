Cosa fare a Bologna oggi: eventi di mercoledì 2 luglio 2025

Bologna, 2 luglio 2025 – Un’altra giornata di eventi, rassegne e iniziative culturali è appena iniziata, offrendo a chi è rimasto sotto le Due Torri diverse opzioni per trascorrere al meglio questo mercoledì in città. Ecco quali sono gli appuntamenti in programma a Bologna oggi.

Alle 17.30, nella biblioteca Scandellara, è previsto l’incontro del gruppo di lettura Leggere Simenon nelle biblioteche per confrontarsi su Il grande Bob di Georges Simenon.

Alle 18.30, alle Serre dei Giardini Margherita, è tutto pronto per ZED Festival con la sua inaugurazione. A seguire, alle 19.15, apre le danze la performance live Latte+.

Alle 19, al convento di Santa Margherita, Monica Maggioni presenta The presidents, in compagnia di Barbara Tedaldi.

Alle 20.30, al parco delle Caserme Rosse arrivano i Molchat Doma.

Alle 21, al parco della Montagnola, per Montagnola Republic, c’è Mille Punti con un dj set.

Sempre alle 21, in piazza Lucio Dalla è in programma Ghetto Kumbé live.

Alle 21.30, il BOtanique nei giardini di Filippo Re accoglie Francesco Di Bella.

Alle 21.45, all’Arena Puccini si guarda Follemente di Paolo Genovese.

Ancora alle 21.45, piazza Maggiore proietta Only Lovers Left Alive, con l’introduzione di Jim Jarmusch.