Dalla Pimpa a Pippicalzelunghe: gli eventi da non perdere durante la Fiera del libro per ragazzi

Bologna, 25 marzo 2025 – “Chi non legge, a settanta anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto cinquemila anni”. Lo diceva Umberto Eco e vale ancora di più quando si parla di letteratura per ragazzi, una ricchezza che si consegna ai più giovani per la vita. E vale ancora di più in questi giorni che Bologna si appresta a diventare di nuovo la capitale del libro per l’infanzia.

Torna infatti la Bologna Children’s Book Fair, da lunedì 31 marzo al 3 aprile: si tratta dell’edizione numero 62 e vedrà come paese ospite protagonista l’Estonia. Ma se le giornate in Fiera sono rivolte, come sempre, agli addetti al settore, tutta la città ospita gli eventi off all’interno di ‘Boom! Crescere nei libri 2025’, già da sabato 27 marzo al 28 maggio. Un ampio cartellone ricco di 40 mostre, 150 appuntamenti e un centinaio di autrici e autori, promosso dal Comune, Bologna Fiere con Hamelin. Vediamo alcuni di questi.

I cinquant’anni della Pimpa

Era il 13 luglio del 1975 quando, sul Corriere dei Piccoli, uscì ‘Pimpa e la Luna’, la prima storia di Pimpa, la cagnolina a pallini rossi disegnata da Altan. Nel 2025, dunque, ricorrono esattamente i 50 anni da quelle primissime pagine e una mostra in Salaborsa festeggerà la ricorrenza. ‘Buon compleanno Pimpa’, realizzata da Franco Cosimo Panini Editore insieme con il Settore biblioteche e welfare di Bologna, esplora in tre sezioni questo mondo variegato. A inaugurare la mostra, domenica 30 marzo alle 18.30, ci sarà Altan che dialogherà con alcuni degli autori e delle autrici che nel tempo alla Pimpa hanno reso omaggio: Ratigher, Maicol & Mirco e Noemi Vola. La mostra resterà in Salaborsa fino al 24 maggio.

Nello stesso giorno la Pimpa approda anche al Modernissimo. Dai fumetti, infatti, Pimpa ha mosso i suoi passi anche nell’animazione e nel 1982 ha esordito sul piccolo schermo con una serie diretta da Cavandoli e coprodotta da Quipos e Rai: ‘Pimpa al Modernissimo’ offre a bambine e bambini una selezione di cortometraggi che hanno come protagonista la cagnolina e il suo mondo, a cura di Schermi e Lavagne della Cineteca, con una speciale introduzione di Altan (alle 16). Infine, per completare i festeggiamenti, Pimpa andrà in 40 biblioteche della Città Metropolitana: con ‘Pimpa dappertutto’, le biblioteche aprono le loro porte e si riempiono di pois rossi, per promuovere per due mesi letture, attività, mostre di libri per bambine e bambini, famiglie e scuole.

La maratona di lettura per gli 80 anni di Pippi Calzelunghe

Festa per Pippi Calzelunghe

Se la Pimpa compie 50 anni, c’è un altro compleanno da festeggiare, quello di Pippi Calzelunghe. “Prima e dopo Pippi, questo è il nuovo criterio di datazione per la moderna letteratura per l’infanzia”, scrisse Bianca Pitzorno. E allora, possiamo dire che l’intera moderna letteratura per bambine e bambini nel 2025 compie ottant’anni precisi, assieme al personaggio nato nel 1945 dall’immaginazione di Astrid Ericsson Lindgren (Vimmerby, 1907 – Stoccolma, 2002). Per festeggiare, nelle biblioteche saranno organizzate vere e proprie maratone di lettura ad alta voce. Inoltre, la nuova edizione del libro (Salani) è appena arrivato nelle librerie.

Francesca e Quinto Ghermandi

Fra le mostre, decisamente curiosa è anche quella ‘Babbo dove sei?’, il libro di Canicola che racconta la figura dello scultore Quinto Ghermandi per mano della disegnatrice Francesca Ghermandi, una delle grandi protagoniste del fumetto italiano contemporaneo e figlia dell’artista. La mostra, negli spazi della Biblioteca MAMbo e del Museo Morandi, mette al centro il processo creativo dell'artista nella realizzazione di quest'opera di matrice autobiografica che, a partire dall’esplorazione della relazione padre-figlia, apre squarci sul panorama artistico e culturale dell’epoca, con uno sguardo profondamente empatico e distante al tempo stesso.

Vede in campo sempre il MAMbo anche la mostra ‘Toc toc. Bruno Munari 1945: dentro i libri!’, organizzata da Corraini Edizioni. Inaugura alle 18 di domenica 30 marzo (fino al 22 aprile) e propone un percorso di esplorazione in cui il pubblico può entrare fisicamente nelle storie. Da ‘Toc-toc’ a ‘Mai contenti’, la riproduzione in grandi dimensioni dei libri o di parti di essi permette a grandi e bambine/i di sollevare botole, aprire porte e finestre dietro cui si nascondono animali e personaggi di ogni tipo, e da qui immaginare nuove storie.

Paul Cox

Un’altra mostra da tenere d’occhio è quella allestita alla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, dove troverà spazio l’installazione site specific dell’artista Paul Cox. Si intitola ‘Wallbook’ (dal 2 aprile al 11 maggio) e viene inaugurata il primo aprile alle 18.30 a cura di Hamelin. Si tratta di un enorme dipinto continuo, lungo 75 metri, che coprirà tutto lo spazio, come l’affresco di una chiesa medievale. L’artista si racconterà in un incontro speciale mercoledì 2 alle 10.30 nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti.

Un'immagine di Joelle Jolivet, 'Bologna a testa in su'

Troppo di tutto: Joëlle Jolivet

Non poteva mancare la mostra organizzata nella sede di Hamelin, trasformata per l’occasione dell’artista Joëlle Jolivet (dal 2 aprile al 30 maggio): saranno esposti disegni, schizzi, matrici, libri d’arte, fumetti in una vera wunderkammer. L’artista dialogherà con gli studenti e il pubblico nell’incontro in Accademia del 3 aprile alle 16.

Leggere le figure all’Archiginnasio

La storica collana dedicata ai picture book all'interno del catalogo Mondadori, ‘Leggere le figure’, compie 35 anni: oltre duecento i titoli della collana, creata pensando a letture per nuovi piccoli lettori e lettrici. La collana pubblica autori e autrici che erano e sono diventati pietre miliari della letteratura illustrata per l'infanzia contemporanea: da Eric Carle a Beatrix Potter, da David McKee a Michael Rosen e Helen Oxenbury, da Richard Scarry a Nicoletta Costa. Particolarmente suggestiva, dunque, si presenta la mostra ‘Leggere le figure per leggere il mondo’ all’Archiginnasio (dal 1 aprile al 24 maggio), a cura di Mondadori e Hamelin. Saranno esposte alcune edizioni originali di questi classici, ma anche le voci contemporanee di ‘Leggere le figure’ di Isabelle Arsenault, Chris Riddell, Fabian Negrin, Giulia Orecchia, Gaia Stella, Ilaria Zanellato, chiamate per l’occasione a rendere un omaggio disegnato a storie e personaggi imprescindibili della collana. La mostra inaugura il 31 marzo alle 18.30.

Feltrinelli 70

In occasione della Fiera del libro per ragazzi, approda a Bologna ‘Feltrinelli 70’, con alcuni appuntamenti. Fra quelli cittadini, il primo aprile al Modernissimo, alle 18, si terrà l’incontro ‘Scrivere per ragazzi è un atto politico’, con la partecipazione di Pierdomenico Baccalario, Laura Gnocchi, Gad Lerner, Carlo Feltrinelli e Romano Montroni.

Alle 19.30, la serata si conclude con la proiezione de ‘Il Dottor Živago’ di David Lean tratto dall’omonimo titolo di Boris Pasternak pubblicato coraggiosamente per la prima volta nel 1957 da Giangiacomo Feltrinelli Editore, nonostante la censura dell’Unione Sovietica.