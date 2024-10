Eventi a Bologna di giovedì 10 ottobre 2024

Bologna, 10 ottobre 2024 – Non sapete come trascorrere la giornata in città? Ecco allora alcuni suggerimenti per non annoiarsi mai. Vediamo insieme gli appuntamenti e gli eventi in programma oggi sotto le Due Torri.

Al via anche Movievalley Fest al Modernissimo: partenza alle 10 con proiezioni, talk e discussioni.

Alle 12, presentazione della mostra Abitare il silenzio di Franco Zecchin al dipartimento di Storia a San Giovanni in Monte.

Alle 18, alla Libreria Coop Zanichelli, Paola Boldrini presenta il suo libro Dietro l’angolo.

Parte oggi il Robot Festival in diversi luoghi della città: il tutto parte alle 20 alla Basilica di Santa Maria dei Servi con Kali Malone live.

Alle 21, al Teatro Celebrazioni, il direttore d’orchestra Diego Basso con l’Orchestra Ritmica Sinfonica Italiana e Stef Burnes farà un tributo ai Queen.

Alle 22, al Bravo Caffè c’è la seconda occasione per partecipare Greg Howe + Mohini Dey Trio.