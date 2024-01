Eventi Bologna di giovedì 11 gennaio 2024: cosa fare oggi

Bologna, 11 gennaio 2024 - Siamo quasi arrivati a fine settimana e gli appuntamenti si intensificano sempre di più. Eccone alcuni.

Alle 17, il Museo ebraico presenta Tredici Robinson, libro di Sholem Aleichem e a cura di Stefania Ragaù.

Alle 21, Il cinema dell’Alliance Française propone la visione di Adolescents, film di Sébastien Lifshitz.

Sempre alle 21, al Teatro Dehon va in scena Antigone, della regia di Tommaso Grassano.

Ancora un altro incontro alle 21: al Duse c'è Sergio Caputo in Un sabato italiano 40 show.

In programma alle 21 anche lo spettacolo Lights in the dark, realizzato da E. L Squad, al Teatro Celebrazioni.

Alle 21.30, Stella Burns è al Locomotiv Club, con Opening Pip Carter. Con lui, Mario Franceschi, Marianna D'Ama, Davide Grotta e Maria Pia Console.