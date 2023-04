Eventi a Bologna di giovedì 13 aprile 2023: cosa fare oggi

Bologna, 13 aprile 2023 - C'è ampia scelta su cosa fare oggi in città.

Alle 16.30, il Museo Morandi, in via Don Minzoni 14, apre le porte alle famiglie con bambini da tre a sei anni, con un incontro dedicato al libro Il museo delle mie cose, che ha l'obiettivo di far conoscere ai più piccini e ai loro accompagnatori la pittura di Giorgio Morandi e la sua straordinaria collezione di oggetti.

Alle 17.30 al Museo MAMbo prosegue la rassegna 'Try Again!', ciclo di podcast per esplorare l'universo dei videogames. Oggi si dialoga con Andrea Basilio, di Milestone, e Lara Oliveti, di Melazeta, all'incontro 'Il processo di creazione di un videogioco'.

Alle 18.30, la filosofa brasiliana Djamila Ribeiro è alla Biblioteca Amilcar Cabral per la presentazione del libro 'Piccolo manuale antirazzista e femminista'. Con l'autrice dialogano Alessia di Eugenio, Camila de Almeida, Carole Oulato e Nicola Biasio. A introdurre la presentazione, la performance del Collettivo Hospites, a cura di Eduardo Landim.

Alle 20.30 al Teatro Auditorium Manzoni, c'è il terzo appuntamento della rassegna 'In controluce', intitolato 'I vespri siciliani, o delle insurrezioni'. Il programma è realizzato in occasione dei Vespri siciliani di Giuseppe Verdi.

Alle 20.30, il Teatro Mazzacorati ospita l'artista Paolo Buconi, sul palco con il suo recital 'Il violino e la voce', spettacolo musicale originale, che raccoglie storie cantate e raccontate dal madrigale al jazz e da Oriente a Ovest.

Alle 21 al Teatro Duse, 'A night with Sergio Bernal', spettacolo ispirato alla cultura iberica e gitana che mette insieme l'eleganza della danza classica e la passione e lo spirito del flamenco. Undici coreografie animano la serata con la direzione artistica di Ricardo Cue.