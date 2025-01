Eventi a Bologna di giovedì 16 gennaio 2025: la guida

Bologna, 16 gennaio 2025 – Non sapete come trascorrere la giornata sotto le Due Torri? Ecco allora, come ogni giorno, una lunga lista di eventi e appuntamenti in programma a Bologna.

Alle 18, il Teatro Testoni Ragazzi apre le porte per Abaco, spettacolo rivolto a bambini e bambine per imparare e conoscere le forme geometriche con giochi e divertimento.

Sempre alle 18, alla libreria Coop Ambasciatori, Ezio Guaitamacchi presenta il libro Nice to rock you. Incontri che hanno fatto la storia della musica. All'evento partecipano Red Ronnie e Maurizio Solieri.

Ancora alle 18, alla libreria Coop Zanichelli, Tamara Baris e Jacopo Storni parlano dei loro libri su Tiziano Terzani.

Alle 21, i La Sad infiammano l'Estragon Club.

Sempre alle 21, il teatro Duse ospita lo spettacolo Il romanzo della Bibbia, mediante una storia narrata a due voci: Aldo Cazzullo racconta e Moni Ovadia lo accompagna con letture, interventi e canti.

Un altro evento alle 21: la Basilica di San Domenico propone l'incontro Economia e pace: un'alleanza possibile. Intervengono il cardinale Matteo Zuppi, Fabio Panetta, Annamaria Tarantola, Giorgio Tonelli, Gian Luca Galletti e Alberto Neri.

Alle 22, il Bravo Caffè accoglie un tributo a Paolo Conte con l'esecuzione de I Quattro Conti.