Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di giovedì 2 marzo 2023

Il 2 marzo la premiazione del concorso ‘Ciao rassegna Lucio Dalla’

Bologna, 2 marzo 2023 – Un nuovo giorno ricco di incontri ed eventi. Ecco alcuni appuntamenti per oggi in città.



Alle 17.30 alla Fondazione Federico Zeri, in piazzetta Giorgio Morandi 2, il primo appuntamento di 'Incontri in biblioteca', con Daniele Benati e Silvia Ginzburg, che presentano l'arte cinquecentesca di Lorenzo Sabatini.



Alle 18.30 in Libreria Coop Ambasciatori, Lucrezia Ercoli presenta il suo libro 'Yesterday. Filosofia della nostalgia', in compagnia di Ivo Stefano Germano.



Alle 19 alla Loggia del Palazzo della Mercanzia, in Piazza della Mercanzia, il musicista canadese Chik White, per la prima volta in Italia, presenta 'Fractured Utterance', una sound performance per scacciapensieri, voce, flauto nasale, armonica a bocca e microfoni a contatto.



Alle 20.30 al Teatro Arena del Sole, si porta sul palco 'Il tango delle capinere', spettacolo della danza della vita di due innamorati, dalla regia di Emma Dante.



Alle 21 al Teatro Celebrazioni, la prima edizione di 'Ciao - Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività', un omaggio al grande artista Dalla, ma anche una serata per assegnare riconoscimenti ad altri artisti, opere, produttori e talent scout.



Sempre alle 21 al Teatro Dehon, è in scena 'Smarrimento', lo spettacolo con Lucia Mascino, diretto da Lucia Calamaro.