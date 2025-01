Cosa fare oggi a Bologna: tutti gli eventi di giovedì 23 gennaio 2025

Bologna, 23 gennaio 2024 - Un’altra giornata prende forma sotto le Due Torri, dove vi aspettano diversi appuntamenti imperdibili che uniscono arte e cultura.

Alle 18, alla libreria Coop Ambasciatori, Giuliano Turone presenta il suo libro Crimini inconfessabili. Il ventennio dell'Antistato che ha voluto e coperto le stragi (1973-1993). Con Vito Zincani e Angelo Ventrone e Paolo Bolognesi.

Alle 19 e alle 21.30, gli I hate my village arrivano al Locomotiv Club per le ultime date del loro tour.

Alle 21, il Duse apre il sipario per i Rockets in The Final Frontier.

Sempre alle 21, al Dehon c’è lo spettacolo La prova di Dio.

Ancora alle 21, al Celebrazioni è in programma l’ultimo appuntamento con Zelig Open Mic.

Alle 22, la Cantina Bentivoglio ospita Roberto Gatto New 4et.