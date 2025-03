Eventi a Bologna di giovedì 27 marzo 2025

Bologna, 27 marzo 2025 - Un'altra giornata è iniziata e gli appuntamenti culturali e di intrattenimento stanno scaldando i motori per questo giovedì. Vediamone insieme alcuni.

Il Museo Civico Archeologico spalanca le sue porte per Che Guevara Tú y todos, un viaggio immersivo nella vita di una delle icone più leggendarie della storia moderna. La mostra è accessibile oggi dalle 10 alle 18.

Alle 17.30, Daniele Novara presenta in Salaborsa il suo nuovo libro Mollami! Educare i figli adolescenti e trovare la giusta distanza per farli crescere in un'intervista dinamica con Giulia Zanetti.

Alle 18, alla libreria Coop Ambasciatori Sandrone Dazieri presenta il suo libro Uccidi i ricchi, un’indagine di Dante e Colomba.

Alle 19, il Covo Club accoglie la band BDRMM, in Italia con l'album Microtonic.

Alle 20.30, l'Arena del Sole ospita Fedra, spettacolo dalla regia di Federico Tiezzi e con Elena Ghiaurov.

Alle 21, i Subsonica salgono sul palco dell'Estragon Club.

Sempre alle 21, Anna Castiglia arriva al Locomotiv Club con il suo primo album MI PIACE.

Ancora alle 21, si va al teatro Celebrazioni per ridere con Vito e L'altezza delle lasagne.