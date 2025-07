Gli eventi da non perdere oggi a Bologna: il programma di giovedì 3 luglio 2025

Bologna, 3 luglio 2025 – Non sapete come trascorrere la giornata all’ombra delle Due Torri? Vi pubblichiamo qui una lunga lista di appuntamenti ed eventi culturali in programma oggi a Bologna. Ecco quali non perdere.

Parte oggi, al Zu.Art giardino delle arti di Fondazione Zucchelli, si svolge la rassegna International Jazz & Art Performing 5.0 – Cinque incontri artistico-musicali dall’estate 2025, dal titolo The Sound of Jazz.

Dalle 19 a mezzanotte, Notte Bianca in via d’Azeglio, con street food, musica dal vivo e negozi aperti.

Alle 19, al parco della Montagnola, Alessandro Scalo, Hussain e Hussan Khan presentano il libro Diecimila chilometri.

Alle 20.30, nel cortile di palazzo d'Accursio, Burattini a Bologna con Wolgango, con lo spettacolo ‘Il Pappagallo della Filippa’, con Sganapino nel sacco e Fagiolino ingannato.

Alle 21, Gianna Nannini è sul palco del Sequoie Music Park 2025, al parco delle Caserme Rosse.

Sempre alle 21, a Villa Pallavicini per LIbeRI, Paola Bergamini e Alessandro Sortino dialogano su Il Dio nuovo. Storia dei primi cristiani che portarono Gesù a Roma.

Alle 21.45, all’Arena Puccini si proietta Il robot selvaggio di Chris Sanders.

Sempre alle 21.45, piazza Maggiore guarda Barry Lyndon di Stanley Kubrick.