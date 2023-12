Eventi a Bologna di lunedì 11 dicembre 2023

Bologna, 11 dicembre 2023 - Ecco alcuni appuntamenti da non perdere nella giornata sotto le Due Torri per lunedì 11 dicembre.

Alle 18, spazio allo sport al Palasport di piazza Azzarita. C’è Sport sotto l’albero, festa dello sport tra musica e spettacolo. Alle 21, al Dehon, Beatrice Arnera è sul palco con Pronto, Freud? Alle 21, la danza arriva al Duse, con lo spettacolo di Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, compagnia americana, composta da soli uomini. Sempre alle 21, al Mazzacorati, il coro Bologna So.W.L. Singers presenta Christmas Carol and other stories. Ancora un appuntamento alle 21: al Cinema Arlecchino si proietta This is Bologna.