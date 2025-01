Eventi Bologna di lunedì 13 gennaio 2025

Bologna, 13 gennaio 2025 - A Bologna è lunedì e in cielo splende il sole. Questa carica di energia positiva fa iniziare meglio la settimana ai bolognesi e ai turisti in città, che ha in mente diversi appuntamenti ed eventi imperdibili. Ecco cosa fare oggi sotto le Due Torri.

Alle 18, Marina Catucci presenta alla libreria Coop Ambasciatori (via Orefici 19) il suo libro-inchiesta Manifesto americano.

Sempre alle 18, in Salaborsa c'è spazio per il Bologna calcio: Gianluca Morozzi e Simone Cortesi raccontano 'BO64. La storia incredibile del settimo scudetto del Bologna', edito da Otto Gabos.

Alle 20.30, all'Auditorium Manzoni arriva la musica grazie a Gautier Capucon al violoncello e Jerome Ducros al pianoforte.

Alle 21, il teatro Dehon ospita Aurora Leone dei The Jackal con Tutto scontato live tour.

Alle 21.45, il Modernissimo proietta Vizio di forma di Paul Thomas Anderson.