Cosa fare oggi a Bologna, gli eventi di lunedì 13 marzo 2023

Il teatro Europauditorium questa sera diventa una tappa del tour di Nino D'Angelo

La settimana inizia con una giornata di eventi. Ecco cosa fare oggi in città:

Alle 17 alla Biblioteca Il Mulino, in vicolo Posterla 1, c'è la presentazione di 'Storia demografica d'Italia Crescita, crisi e sfide', libro di Alessandro Rosina e Roberto Impicciatore. Per dialogare sul tema con gli autori, lo statistico Gianluigi Bonvini, il professore Matteo Cervellati e Rosalba Carbutti, giornalista del Carlino.



Leggi anche Chiude il Club 33, stop a musica e brindisi



Alle 18 al Teatro Mazzacorati, il maestro e pianista Leone Magiera presenta il suo libro 'Karajan. Ritratto inedito di un mito della musica', accompagnato dalla voce del soprano Marta Lazzaro.

Alle 20.30 all'Oratorio San Filippo Neri, un altro appuntamento della rassegna 'Podcast live', con l'attrice Federica Fracassi e l'autrice Alessandra Sarchi: 'Vive! Madame Bovary', un reading tratto dal podcast di eroine letterarie che si sono ribellate al loro destino.



Alle 21 al Teatro EuropAuditorium, Nino D'Angelo è sul palco con 'A gentile richiesta...Il Poeta che non sa parlare' per una tappa del Tour 2023.



Un altro appuntamento alle 21 in Biblioteca Amilcar Cabral: la presentazione del libro 'Perdita e meraviglia alla fine del mondo' di Laura A. Ogden. Con l'autrice, la docente di Unibo e antropologa Zelda Franceschi.



Sempre alle 21 all'Auditorium DAMSLab, c'è '1888: Bologna-Oltralpe e ritorno', concerto con musiche di Giuseppe Martucci e Johannes Brahms.