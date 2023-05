Eventi di lunedì 15 maggio 2023: cosa fare a Bologna

Bologna, 15 maggio 2023 - Ecco una lista di appuntamenti in città per iniziare bene la settimana. Alle 12 in Biblioteca Salaborsa, in Piazza Coperta, torna la cerimonia di premiazione del Premio Bulgarelli number 8, in memoria del centrocampista rossoblu. Tra i presenti, Stefano Bonaccini, presidente della Regione, e Roberta Li Calzi, assessora comunale allo Sport. I premiati di quest’anno sono Davide Frattesi, Alice Parisi, Luciano Spalletti, Alessandro Spugna e Daniele Orsato. Alle 17.30 alla Biblioteca Casa di Khaoula, la presentazione del libro ‘Confini. Realtà e invenzioni’, di Marco Aime e Davide Papotti. Gli autori sono in compagnia di Fulvio Pezzarossa. Alle 18 in Salaborsa, in Sala Conferenze, ultima data del ciclo di incontri ‘Canzoni e pre-testi. Gli influssi letterari di grandi autori rock, pop, blues’. Chiude il cerchio l’appuntamento con Elena Lamberti e Marco Petrelli, ‘Dal Commonwealth: Leonard Cohen e Nick Cave’. Alle 20.30 al Centro di Ricerca Musicale del Teatro San Leonardo, c’è AngelicA 33 con ‘Carpe diem’. Oren Ambarchi è alla chitarra elettrica, Konrad Sprenger alla chitarra elettrica motorizzata e computer, Julia Reidy alla chitarra acustica; Sam Dunscombe suona il clarinetto basso e l’elettronica, Mike Majkowski il contrabbasso, e Will Guthrie la batteria e percussioni. Alle 22, il giovane talento gIANMARIA avvolge l’Estragon Club con una data del ‘Mostro Tour 2023’.