Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di lunedì 24 aprile 2023

Bologna, 24 aprile 2023 - Ampio programma di eventi e iniziative per oggi in città. Prosegue il Bologna Buskers Festival al Parco della Montagnola. L'evento è dedicato all'arte di strada, con spettacoli di intrattenimento per bambini e adulti. Nel parco, anche aree food e spazi per i trucco-bimbi.

Dalle 19 in Baia a Dumbo, i Savana Funk sono live con un'esibizione che unisce funk, rock e blues, e musica africana. La band è in compagnia del Dj Zeta e della sua vasta collezione originali di vinili.

La Festa della liberazione si avvicina, e per l'occasione alle 20.30, il Comunale Noveau, in piazza della Costituzione 4, ospita 'Il duce delinquente', spettacolo degli artisti Aldo Cazzullo e Moni Ovadia. Con musiche e canzoni dell'epoca, Cazzullo racconta e Ovadia legge i testi del Duce e delle sue vittime.

Alle 21 in piazza Lucio Dalla, nell'ambito del Finger Food Festival, una serata dedicata all'artista Manu Chao. A rendergli omaggio, King Kong Five dal vivo, con un grande schermo che riproduce contenuti inediti dei tour dell'artista dai tempi della Mano Negra fino ad oggi.

Alle 22 al Covo Club, la musicista bolognese Lucrezia Fioritti, in arte Lucrezia, è sul palco con la sua potente produzione musicale.