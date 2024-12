Gli eventi a Bologna di lunedì 30 dicembre 2024: la guida

Bologna, 30 dicembre 2024 - Poche ore, ormai, ci dividono dal nuovo anno. In attesa di brindare per l'inizio del 2025, vi proponiamo qualche evento da non perdere oggi a Bologna.

Imperdibile l'offerta della Basilica di San Petronio, che celebra il Natale 2024 e il Giubileo con due presepi che invitano alla riflessione sulla speranza e sulla fede. Il primo è di Luigi Enzo Mattei dal titolo Io sono la porta; il secondo Donato Mazzotta. Si possono visitare negli orari di apertura della chiesa fino al 12 gennaio.

Alle 18, al Modernissimo si proietta La Collection qui n’existait pas di Joachim Olender, con l'introduzione di Davide Trabucco.

Alle 21, il teatro consorziale di Budrio ospita Vito, che porta sul palco con comicità L'altezza delle lasagne.

Sempre alle 21, il teatro Biagi D'Antona (via Giorgio La Pira 54, Castel Maggiore) accoglie lo spettacolo Turandot. Una fiaba tra un atto e l'altro.

Alle 21.30, il musicista e cantautore siracusano Marco Castello è al Locomotiv Club.