Eventi a Bologna, cosa fare lunedì 8 gennaio 2024

Bologna, 8 gennaio 2024 - Per il primo lunedì dopo le feste, ecco quali sono gli eventi da non perdere. Prende vita, alle 20 alla Biblioteca di Borgo Panigale, un nuovo gruppo di lettura, che per il mese di gennaio leggerà Un'isola, opera di Karen Jennigs.

Alle 21, spazio alla musica. PFM – Premiata Forneria Marconi - arriva al Teatro EuropAuditorium con PFM canta De André Anniversary. Sul palco, tre ospiti d'eccezione: Michele Ascolese, Luza Zabbini e Flavio Premoli.

Ultima occasione per visitare la mostra allestita al Museo Civico Archeologico in occasione delle feste. Una vetrina dedicata alle monete e alle medaglie raffiguranti gli episodi della Natività e i principali temi evangelici e liturgici collegati. L'esposizione nell'atrio del museo è a cura di Paola Giovetti e Laura Marchesini.

La mostra dell'illustratrice Giulia Neri, in Salaborsa nell'area Scuderie, dal titolo Portami via è visitabile fino a sabato.

A Palazzo Albergati trova casa il progetto Animali fantastici. Il giardino delle meraviglie, primo zoo d'artista, composto dai lavori di 23 artisti ipercontemporanei italiani.