Cosa fare martedì 15 aprile 2025 a Bologna: orari e programma

Bologna, 15 aprile 2025 - Non sapete come trascorrere la giornata sotto le Due Torri? Ecco allora l'articolo che fa per voi: una lunga lista di eventi, attività e appuntamenti da non perdere a Bologna oggi. Alle 14, il MAMbo apre le porte per la mostra Antonio Masotti. Nascita di un museo, a cura di Uliana Zanetti. Alle 18, alla libreria Coop Ambasciatori c'è la presentazione del libro Il tempo della stravaganza di Stefano Bollani, che è in compagnia di Alberto Sebastiani. Sempre alle 18, il Comunale Nouveau ospita Un ballo in maschera, con la direzione di Riccardo Frizza. Ancora alle 18, in Salaborsa, Gabriele Pedullà parla del libro che ha curato dal titolo Racconti della Resistenza europea. Alle 21, al teatro Celebrazioni c'è OTTANTA. Buon compleanno Ivan, il nuovo tour di Filippo Graziani che porta sui palchi un compleanno itinerante e una festa per l'ottantesimo compleanno di Ivan Graziani. Sempre alle 21, Samuele Bersani e Orchestra riempiono il teatro EuropAuditorium, accompagnati dall'Ensemble Symphont Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno. Alle 21.30, al Locomotiv Club arrivano i Les Votives che dopo i sold out di Roma e Milano hanno deciso di annunciare due nuove date, una delle quali qui a Bologna.