Cosa fare oggi a Bologna, gli eventi di martedì 16 maggio 2023

Bologna, 16 maggio 2023 - L'agenda di oggi è ricca di appuntamenti. Eccone alcuni a cui partecipare in città.

Alle 18, al Teatro Mazzacorati, il Fantateatro mette in scena 'La cicala e la formica', spettacolo teatrale che mostra ai bambini dai tre anni in su una personale rivisitazione della favola di Esopo. Sempre alle 18, in Biblioteca Salaborsa, in Sala Conferenze, si tratta di libri. Alessio Torino discute del suo romanzo 'Cuori in piena' con Emidio Clementi. Alle 21, il Teatro Celebrazioni ospita Filippo Caccamo, in scena con 'Tel chi Filippo!', spettacolo comico che inquadra il mondo scolastico e le responsabilità che ne derivano. Alle 21, Angelo Pisani è sul palco del Teatro Duse con 'Scomodo', opera comica che racconta della vita di un uomo alle prese con l'universo femminile. Sempre alle 21, al Cubo in Porta Europa, c'è l'ultimo appuntamento del percorso nella cultura e nella musica afroamericana. Ospite della serata è Anna Bassy, che intrattiene il pubblico con un talk scandito da esibizioni live in acustico, dal titolo 'Anna Bassy, identità sonore Africa, Italia e Stati Uniti nella musica'.