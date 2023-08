Eventi di martedì 22 agosto 2023: cosa fare a Bologna

Bologna, 22 agosto 2023 – Cultura, divertimento e spettacoli non si fermano nemmeno in agosto a Bologna. Ecco gli appuntamenti della giornata.

Alle 18.30, al Cimitero della Certosa, la visita guidata ‘Ho incontrato Freud’, che si replica anche alle 21, racconta dell’arte della Certosa, vista dagli artisti Freud, Byron, Colet e Dickens.

Alle 21, a Teatri di Vita la serata scorre con lo spettacolo Instructions On How To Fall, di A.Crespo Barba e Lukas Karvelis.

Alle 21, un’esperienza immersiva avvolge la cattedrale di San Pietro, che si illumina, mostrando la sua bellezza architettonica e artistica.

Alle 21.15, l’Arena Orfeonica guarda Colpo grosso al casinò, di Henry Verneuil.

Alle 21.30, l’Arena Puccini proietta Il caftano blu, di Maryam Touzani.

Alle 22, Teatri di Vita accoglie un altro evento: il film El sostre groc, di Isabel Coixet.