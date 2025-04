Cosa fare oggi a Bologna: tutti gli eventi di martedì 29 aprile

Bologna, 29 aprile 2025 - Non sapete come trascorrere la giornata a Bologna all'ombra delle Due Torri? Ecco qualche suggerimento che vi consentirà di segnare in agenda diversi appuntamenti culturali in programma in città. Alle 17.30, in Salaborsa, Francesca Bernardi presenta il suo libro In fila per sei col resto di due. Testimonianze musicali dal mondo dello Zecchino d'Oro e del Piccolo Coro.

Sempre alle 17.30, la Fondazione Federico Zeri apre le porte per un incontro con Luca Annibali dal titolo Utilità e consolatione il gentiluomo caverà dalle case di villa. Funzioni e valori della campagna dal Cinque all’Ottocento.

Alle 18, il Cinema Modernissimo ospita l'incontro con Goffredo Fofi, Antonella Lattanzi ed Ena Marchi per la presentazione del libro Il grande Bob.

Sempre alle 18, il cinema Lumière proietta Flow di Gints Zilbalodis.

Alle 20.30, all'Oratorio di San Filippo Neri è previsto l'incontro L'Ottocento delle attrici. Da Carlotta Marchionni a Eleonora Duse. Attese la studiosa Laura Mariani e le attrici Francesca Mazza, Ermanna Montanari ed Ermelinda Nasuto, in compagnia di Elena Di Gioia.

Alle 21, Marco Travaglio porta al teatro Duse I migliori danni della nostra vita III stagione.