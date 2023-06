Eventi di martedì 6 giugno 2023: cosa fare a Bologna

Bologna, 6 giugno 2023 – Ampio ventaglio di eventi oggi in città. Ecco alcune idee su come trascorrere la giornata.

Alle 18 in Salaborsa, in Piazza Coperta, l’autrice britannica Ali Smith presenta il suo libro ‘Coda’, in compagnia di Alessandra Sarchi. La traduzione è a cura di Margherita Carlotti. L’evento è di Gender Bender.

Sempre alle 18, al Dumbo c’è ‘Storie da (non) raccontare’, evento che durerà per tutta la serata, dedicato all’utilizzo del washing nella comunicazione e nella scoperta di nuovi linguaggi.

Alle 18.30, la Casa Circondariale Rocco D’Amato si riempie di teatro, grazie allo spettacolo ‘La semplicità ingannata – Satira per attrice e pupazze sul lusso d’esser donne’, di e con Marta Cuscunà.

Alle 20, alle Serre dei Giardini Margherita si parla di disabilità, con l’incontro di Kilowatt e Settenove. La riflessione di Anita Redzepi, Valeria Alpi e Maximiliano Ulivieri parte da Diversi a chi? di Sandra Kollender e Claire Cantais.

Alle 21, la musicista Maria Perrotta invade il cortile della Biblioteca dell’Archiginnasio con un vasto programma di repertorio, suonato con il suo pianoforte. L’evento inaugura la rassegna ‘Pianofortissimo & Talenti’.

Sempre alle 21, comincia Sunrise Garden, rassegna di concerti che si svolgeranno ai Giardini del Baraccano. Ad aprire la stagione è Jessica Moss in collaborazione con il circolo Dev.