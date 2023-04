Eventi a Bologna di mercoledì 12 aprile 2023: cosa fare oggi

Bologna, 12 aprile 2023 – In città non ci si annoia mai. Ecco alcuni dei tanti eventi a cui si può partecipare oggi.

Alle 17.30 alla Biblioteca dell’Archiginnasio, la visita guidata alla mostra ‘In viaggio con Merianin’, percorso espositivo dedicato all’artista naturalista Maria Sibylla Merian, condotto dalla curatrice Manuela Marchesan.

Alle 18 al Museo Morandi, al MAMbo, c’è ‘Non resterai che tu, e la luce assonnata’, un percorso di lettura intorno all’opera Il Giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani e alla pittura di Giorgio Morandi. Il progetto a cura di Alessandra Sarchi è diviso in quattro tappe, e mette in relazione l’arte e la letteratura.

Alle 18, c’è un appuntamento in Salaborsa, nella Sala Incontri. ‘Estragon: Més que un club’ fa parte di ‘Wow! Un viaggio alla produzione musicale e al music business’, con la presenza di Kati Giampaolo, direttrice artistica di Estragon.

Alle 20.30, l’Oratorio di San Filippo Neri ospita Maura Gancitano e Andrea Colamedici, sul palco con il loro ciclo di incontri ‘Ripensare al lavoro’. L’appuntamento è dedicato al concetto filosofico di Tlon e di meritocrazia, riflettendo sulla condizione e sulla vita lavorativa dei giorni nostri.

Alle 21 al Mercato Sonato, in via Tartini 3, una serata interamente dedicata ai quadri di un’esposizione di Modest Musorgskij con Mahlerinetti (clarinetti) e Percuspini (percussioni). A narrare l’evento ‘CLASSICAdaMercato. C’è qualcosa che non quadri!’ c’è Federico Palombarini.