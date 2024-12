Eventi a Bologna di mercoledì 18 dicembre 2024: cosa fare oggi in città

Bologna, 18 dicembre 2024 - Spettacoli, incontri e cultura. Ecco tutto quello che c’è in programma oggi sotto le Due Torri. Alle 18, l’opera Pagliacci riempie il Comunale. Alle 19, al Ciccio bar osteria in via San Mamolo, Andrea Tabellini presenta Arawan: da una parte la ‘Bologna bene’, dall’altra la ‘banda della Bolognina’. Colonna sonora? Il punk dei Rotten Dirty Bastards. Alle 20.30, all’Arena del Sole c’è il balletto Giselle. Alle 21, all’Estragon arrivano Katrhyn Joseph + C Duncan. Sempre alle 21, il Duse apre il sipario per Antonino Tamburello in Una mente nuova. Alle 22.30, lo Sghetto ospita Giacomo Tamburini con il bandoneon di Carlo Maver.