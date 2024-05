Eventi a Bologna di mercoledì 22 maggio 2024

Bologna, 22 maggio 2024 - Ecco quali sono gli appuntamenti in programma sotto le Due Torri.

Alle 18, in Salaborsa, Gabriele Frasca parla del libro Samuel Beckett. Romanzi, teatro e televisione, con Luigi Weber, docente di Unibo.

Alle 19, Andrea Goldstein presenta il suo libro Quando l’importante è vincere. Politica ed economia delle Olimpiadi. L’autore è con Roberta Li Calzi, Alessandro Merli e Renato Villalta.

Alle 19.30, dallo stadio Dall’Ara, partirà la grande parata del Bologna calcio per festeggiare la qualificazione in Champions League. Il percorso terminerà in piazza Maggiore.

Alle 20.30, al Locomotiv Club tornano in concerto gli I Hate My Village, in occasione di Express Festival.

Sempre alle 20.30, nel parco di Villa Angeletti, c’è la band Above the Tree & Drum Ensemble Du Beat.

Alle 21, il Celebrazioni ospita Max Angioni in ‘Anche meno’, prodotto da Paolo Ruffini.