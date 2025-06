Eventi a Bologna di mercoledì 25 giugno 2025

Bologna, 25 giugno 2025 - Come ogni giorno, vi proponiamo una lunga lista di appuntamenti imperdibili in programma sotto le Due Torri. Ecco cosa fare oggi a Bologna. Alle 18, alla Feltrinelli, Antonia Caruso presenta il suo libro Corpi Invisibili. Interviene l'illustratrice Sonno e l'incontro è moderato da Tiffany Vecchietti.

Alle 19, al parco della Montagnola (per Frida nel Parco), Gianluca Morozzi presenta Nel dubbio, in collaborazione con la libreria Ubik Irnerio. Alle 21, in Montagnola nell'ambito di Montagnola Republic, arriva Giulia Mei live.

C’è attesa per la Notte bianca di via Andrea Costa, ‘Dancing in the street’, che come ormai tradizione, riporterà nel caldo delle serate estive bolognesi un tocco di divertimento e magia. L’appuntamento è per questa sera, a partire dalle 19, con le iniziative che si concluderanno intorno alla mezzanotte: per tutta la durata della festa di strada via Andrea Costa verrà chiusa al traffico creando una zona pedonale con negozi aperti, musica dal vivo, spettacoli teatrali, street food e molto altro ancora

Alle 21.30, Lucio Corsi infiamma il Sequoie Music Park, al parco delle Caserme Rosse. Sempre alle 21.30, Romina Falconi è attesa ai giardini di via Filippo Re per BOtanique.

Ancora alle 21.30, le Serre dei Giardini Margherita propongono la visione di No Other Land di Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal e Rachel Szor. Alle 21.45, all'Arena Puccini si proietta La città proibita di Gabriele Mainetti, presente per un incontro con il pubblico. Sempre alle 21.45, piazza Maggiore guarda Five easy pieces di Bob Rafelson, con l'introduzione di Grover Crisp.