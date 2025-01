Eventi a Bologna di mercoledì 29 gennaio 2025

Bologna, 29 gennaio 2025 - Non sapete come trascorrere la giornata sotto le Due Torri? Ci pensiamo noi, pubblicando un ampio comparto di appuntamenti ed eventi in programma oggi a Bologna. Ecco cosa fare in città.

Dalle 14 alle 19, il Mambo apre le porte per la mostra di Valeria Magli dal titolo Morbid.

Alle 18, la Fanciulla Del West è nuovamente al Comunale.

Alle 21, al Mazzacorati c’è il concerto delle musiciste Zhang Tingting e Zhang Yuli e i soprani Wang Chaolu e Tao Cong e il baritono Yang Wenhao.

Sempre alle 21, al Duse va in scena lo spettacolo Secondo Lei.

Ancora alle 21, il Teatro Bibiena di Sant’agata Bolognese ospita un concerto dedicato a Lucio Dalla dal titolo L’anno Che Verrà, con Servillo, Girotto e Mangalavite.

Un altro evento alle 21, al Dehon arriva Casa Abis con Stella Falchi e Gabriele Abis.