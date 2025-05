Eventi a Bologna di mercoledì 7 maggio 2025: cosa fare oggi in città

Bologna, 7 maggio 2025 - Musica, spettacoli e teatri. Non manca proprio nulla sotto le Due Torri, dove si può trascorrere una giornata all'insegna dell'arte e della cultura. Vediamo insieme il programma. Alle 18, Rosita Manuguerra presenta Malanima alla libreria Feltrinelli. Alle 18.30, alla libreria Coop Ambasciatori, Massimiliano Panarari, autore del saggio introduttivo, dialoga su Propaganda di Denis McQuail, insieme con Walter Dondi. Alle 21, al parco della Montagnola per Montagnola Republic, è attesa Caterina Cropelli che si esibisce live. Sempre alle 21, la basilica di San Domenico apre le porte all'incontro Città intelligenti e neutralità climatica. Intervengono Enrico Giovannini, Carlo Alberto Nucci e PierLuigi Stefanini. Ancora alle 21, Olly infiamma l'Estragon Club con un concerto sold out. Altra musica alle 21, quando il teatro Duse ospita Sì, viaggiare. Battisti, la storia, tributo artistico a Lucio Battisti con Gli artisti di RockOpera. Di nuovo alle 21, lo spettacolo Tante belle cose con Francesco Cicchella riempie l'EuropAuditorium. Altro show alle 21, questa volta al Dehon, che accoglie Andrea Scanzi in La Sciagura. Cronaca di un governo di scappati di casa.