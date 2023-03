Eventi di martedì 21 marzo: ecco cosa fare oggi a Bologna

Alce al teatro Duse di Bologna

Bologna, 21 marzo 2023



Alle 15.30 al Circolo Arci Benassi, nella Sala Ezio Neri, parte il ciclo di conferenze 'I martedì di Marco Poli': oggi l'appuntamento è 'La funivia di San Luca', con un percorso di storia e di immagini dell'impianto rimasto nel cuore di tutti i bolognesi.



Alle 17.30 alla Biblioteca dell'Archiginnasio, Beatrice Del Bo presenta il suo libro 'L'età del Lume. Una storia della luce nel Medioevo', in compagnia di Fabio Massaccesi e Alessandro Vanoli. L'incontro racconta del Medioevo tra arte e storia.



Alle 18 al Museo Ebraico si parla della sua storia, attraverso la presentazione del volume 'Il Museo Ebraico di Bologna 1999-2019. Tra storia, cronaca e attività' di Franco Bonilauri. All'appuntamento intervengono Guido Ottolenghi, Daniele De Paz, Mauro Felicori, Fabio Isman.



Alle 20.30, sul palco del Teatro Mazzacorati va in scena lo spettacolo 'Elisabetta I - Le donne al potere', con la regia di Filippo d'Alessio. La serata si inserisce all'interno della rassegna 'I martedì dAlle Donne'.



Gianni Morandi fa tappa all'Unipol Arena con il tour 'Go Gianni Go! Morandi nei palasport'. Il concerto inizia alle ore 21.



Alle ore 21 al Teatro Duse, lo spettacolo 'Alce', opera della compagnia Le Supplici, con il coreografo Fabrizio Favale. Otto danzatori danno vita a un paesaggio innaturale attraverso una danza ritmata e tribale.