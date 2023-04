Eventi 1 maggio 2023, cosa fare oggi a Bologna

Bologna, 1 maggio 2023 - La città si popola per la giornata dei lavoratori. Ecco gli eventi a cui partecipare in occasione della festa. In piazza Maggiore, la giornata ‘La Costituzione, casa comune’, organizzata da Cgil Bologna, Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uil Emilia Romagna e Bologna, inizia con l'intervento del sindaco Matteo Lepore e del Cardinale Matteo Maria Zuppi. In seguito, una tavola rotonda con tanti ospiti, tra cui Roberto Balzani, Anna Cocchi, presidente Anpi Bologna, e Simonetta Gola, di Emergency.

Gli Extraliscio saranno sul palco del concertone di Bologna

Il concertone del Primo Maggio torna in piazza Maggiore. Dalle 16 a mezzanotte, molteplici artisti si esibiscono sul palco allestito per l’occasione sul Crescentone, animando e rallegrando i numerosi spettatori. Tra i nomi, Extraliscio, Rancore, Roberta Giallo e Camelot Band.

Per l’intera giornata, dalle 11, Teatri di Vita apre le porte ai visitatori con resiDANZE di primavera. Una giornata ‘open mic’, condotta da Alessio Genchi e Innocenzo Capriuoli, affiancati dal dj-set di Effe, e in compagnia delle Cucine Popolari. Alle 18, la compagnia Teatro del Lemming è in scena con lo spettacolo ‘Metamorfosi di forme mutate’. Alle 21, i due artisti conduttori sono sul palco con ‘Ridi, piangi, ti ecciti’, zapping continuo e frenetico di immagini che percorrono, anno per anno, le tappe della vita di un uomo medio contemporaneo. Alle 16 al Dumbo, il Fantateatro racconta ai più piccini due fiabe tradizionali rivisitate, partendo dalla lettura di ‘Un topolino per amico’, seguito dallo spettacolo ‘Cappuccetto Rosso’, che inizia alle 17.15. Questa volta, però, il famelico lupo è vegetariano. Alle 20.30, la musica invade il Teatro Mazzacorati, per l’esibizione di arie e duetti del repertorio dei giovani talenti del Conservatorio. Al pianoforte, Fu Qiang.