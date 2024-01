Eventi oggi a Bologna: cosa fare mercoledì 10 gennaio 2024

Bologna, 10 gennaio 2024 - Ricca lista di incontri, spettacoli ed eventi serali da segnare in agenda. Ecco cosa c'è oggi in città.

Alle 17, a Teatri di Vita, va in scena Le amarezze, primo testo teatrale di Bernard-Marie Koltès. Lo spettacolo è di Andrea Adriatico, con Olga Durano e Marco Cavicchioli.

Alle 18, in Salaborsa, Piero Mioli parla del suo libro Lyra e Musa. Come la musica d’opera racconta la storia del mondo, in compagnia di Jadranka Bentini e Federico Arieti.

Alle 19, l'Arena del Sole ospita Toni Servillo che porta sul palco Tre modi per non morire, partendo dai testi di Giuseppe Montesano.

Alle 21, Alessandro Di Battista è al Duse con Assange - Colpirne uno per educarne cento.

Sempre alle 21, Laura Pausini torna all'Unipol Arena per la seconda data a Bologna.

Alle 21.30, spazio alle risate grazie a Stand up Comedy Open Mic, al Locomotiv Club.

Alle 22, alla Cantina Bentivoglio si attende il sestetto Emiliano Pintori's Organix.