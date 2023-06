Eventi di mercoledì 14 giugno 2023: cosa fare oggi a Bologna

Bologna, 14 giugno 2023 – Altra giornata, altri appuntamenti in città.

Alle 18 alle Serre dei Giardini Margherita, un laboratorio dedicato alla lettura di ‘Ciao Sasso’ di Giuseppe Caliceti, seguito dall’illustratrice Noemi Vola.

Alle 18.30, in piazzetta Maccaferri, c’è ‘Aspettando il solstizio d’estate’, laboratorio per bambini incentrato sulla costruzione di oggetti magici in attesa del grande evento.

Alle 19.30, in piazza Della Pace, Paolo Nori avvolge la scena con il racconto della storia dei Portici della città, con un monologo ideato per il Bologna Portici Festival.

Alle 20, sempre per celebrare i Portici, una passeggiata narrata sotto gli archi di via Saragozza e della Certosa, con un finale dedicato alla musica e alla danza: spettacoli di ballo e una balera aperta a tutti animano la serata.

Alle 20.30, al Teatro Auditorium Manzoni, l’ultimo appuntamento della stagione di Musica Insieme. Sul palco si esibisce il pianista Jan Lisiecki, che dà vita alle sinfonie di Chopin.